Un Alcoyano herido pide unión y ayuda de la afición ante dos duelos clave por la salvación

El Alcoyano afrontará en las dos próximas jornadas dos duelos directos por la salvación, el primero ante el Yeclano en El Collao y el segundo en el campo del Alcorcón, y lo hará tras haber sufrido una dura derrota en su visita al Villarreal B (3-0) una situación que ha hecho que la plantilla pida unión y el apoyo de los suyos. "Es el momento de limpiar la cabeza pero también de estar todos juntos y que la afición nos apoye", señaló el defensa Carlos Blanco.

Con 29 puntos, el Alcoyano es décimocuarto. Tiene un punto más que el Yeclano, al que recibe el sábado y es décimo quinto, y también uno más que el Alcorcón, que es décimo sexto, ocupa plaza de descenso y al que visitará una semana después. "Van a ser seis puntos muy importantes, sobre todo los de este sábado frente al Yeclano en nuestra casa, donde hemos de hacernos fuertes y que se nos escapen los menos puntos posibles. Fuera hemos de mejorar y competir como lo hicimos hace dos semanas en Murcia", analizó el central catalán.

En Villarreal, el equipo menos goleador del grupo, con 19 goles en 24 partidos, se quedó de nuevo sin marcar. "Hemos de analizar lo que sucedió para que no vuelva a pasar otra vez. Es cierto que necesitamos mejorar mucho en el aspecto ofensivo. No es un mensaje solo para los delanteros, también para nosotros los defensas que tuvimos muchas opciones a balón parado y no fuimos capaces de crear peligro", admitió.

Imagen del partido entre Alcoyano y Betis Deportivo, resuelto con empate. / Juani Ruz

Carlos Blanco disfrutó de su primera titularidad desde su llegada a finales de enero en el mercado de fichajes procedente del Sestao, con la que abrió una segunda etapa en el Alcoyano después de dos años y medio. "Por un lado estoy feliz por volver a jugar de titular en el Alcoyano, pero por el otro me voy de este partido con un mal sabor de boca por el 3-0. Si volvemos a competir como lo veníamos haciendo últimamente, estoy convencido de que sacaremos adelante estos dos partidos que nos vienen ahora", insistió.