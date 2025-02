El fútbol femenino, con sabor agridulce por la pena a Rubiales: "Es llamativo que no haya condena por las coacciones"

El vestuario de la selección femenina de fútbol considera "insuficiente" la condena de 10.800 euros de multa al expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, por agresión sexual por el beso a Jenni Hermoso. Así lo expresó Irene Paredes, capitana de la selección y encargada de ofrecer la primera reacción en nombre de las jugadoras internacionales.

"Lo que puedo decir es que me parece acertada la condena por agresión sexual. Lo que me parece llamativo es que no haya condena por las coacciones. A partir de ahí, poco más os puedo decir", dijo la futbolista en rueda de prensa desde Valencia, donde la selección está concentrada para enfrentarse a Bélgica este viernes en partido clasificatorio para la Nations League.

La central azulgrana habló horas después de saberse el fallo. "El resumen del sentir del vestuario es lo que ya he dicho. Respetamos a la justicia y nos centramos en el partido de mañana, que es lo que nos toca. Lo que tuve que decir lo dije en el juicio. Luego hay personas como el juez que ha dictado sentencia", añadió Paredes.

"No he podido hablar con Jenni todavía. Lo haré en un rato o mañana. Hay ciertas cosas que se quedarán entre nosotras", indicó la defensa, que en esta convocatoria vuelve a la selección tras dos periodos de ausencia por decisión de la seleccionadora.

Paredes se ha pronunciado de manera contundente, aunque escueta. No ha sido así Montse Tomé, que se ha cerrado en banda. "Yo no me quiero pronunciar más sobre ello", dijo la seleccionadora sin más al inicio de la rueda de prensa. La misma línea siguieron tanto el presidente de la Federación, Rafael Louzán ("la valoración primera es respeto a las sentencias judiciales") y Bea Álvarez, presidenta de la Liga F ("máximo respeto a la sentencia judicial y apoyando a Jenni Hermoso").

Críticas a la sentencia

FUTPRO, sindicato mayoritario del fútbol femenino, pese a que ha considerado como positiva la condena por agresión sexual, se ha mostrado disconforme con la pena. "Nos apena que la multa impuesta sea la más baja contemplada para este tipo de delito, entendiendo que la situación de celebración en la que ocurrieron los hechos justifica los mismos. Creemos que es fundamental seguir trabajando para que ninguna circunstancia minimice la gravedad de una agresión sexual y su impacto en la víctima, teniendo en cuenta en todo momento la situación de superioridad jerárquica entre las partes", ha recalcado el sindicato en un comunicado.

"Asimismo -se añade- consideramos que la cantidad fijada en concepto de indemnización a favor de Jenni Hermoso resulta insuficiente. Este hecho sienta un precedente preocupante, pues transmite el mensaje de que las agresiones sexuales pueden tener consecuencias económicas irrisorias para el agresor. Es imprescindible que la justicia refleje con mayor contundencia el daño sufrido por las víctimas y garantice una reparación acorde a la gravedad de los hechos".

No ha sido la única organización que se ha manifestado tras la sentencia. La AFE también lo ha hecho. El sindicato, que se personó como acusación popular en el juicio, valoró positivamente a través de un texto "que se haya producido una sentencia condenatoria, el hecho de que la propia sentencia reconozca que no se puede minimizar o revictimizar a la misma, por manifestaciones o hechos que nada tienen que ver con el hecho indubitado del no consentimiento".

"La Asociación de Futbolistas Españoles celebra una sentencia histórica que marca un precedente en la justicia de nuestro país. La resolución judicial, que juzga uno de los hechos más graves en la historia del deporte español, representa un paso significativo en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha por un deporte libre de abusos y desigualdades", reza el comunicado que emitió horas después del fallo.