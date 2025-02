El ibense Pablo Roelas aprovecha un tropiezo de Ureña para ganar el Nacional de heptatlón

El primer día del Campeonato de España bajo techo de atletismo que se está disputando este fin de semana en Madrid había sido perfecto para Jorge Ureña, volviendo a ser el rey del heptatlón. El de Onil, un atleta que ha sido campeón y subcampeón de Europa, volvía a brillar como en sus mejores días e iba a ritmo de récord de España. La segunda jornada empezaba con una de sus especialidades, los 60 metros vallas, pero sonó el disparo, salió decidido a hacer un gran crono y entonces tropezó en la primera valla y se fue al suelo.

En ese mismo momento todos sus sueños, como el récord de España o la mínima para el Europeo que se disputa dentro de unas semanas, se fueron al traste. Pero la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana tienen tal potencial en las pruebas combinadas que otros tres atletas valencianos lograron copar el podio del heptatlón, con triunfo de un alicantino.

Triplete valenciano

Al frente de todos, Pablo Roelas, que es de Ibi pero entrena en Onil con Ureña a las órdenes de su padre, José Antonio Ureña. El valenciano Andreu Boix se colgó la medalla de plata y el castollense Jorge Dávila, la de bronce. Una proeza. Pocas comunidades pueden perder a su mejor especialista y meter a otros tres entre los medallistas. La sorpresa fue Roelas, que se coronó campeón gracias a que logró cinco mejores marcas entre las siete pruebas.

También tuvo mérito Boix, que tuvo un mal inicio y fue recuperando hasta colocarse segundo. Dávila sufrió hasta el último momento y necesitó superar a sus rivales en la última vuelta del 1.000 hasta lograr una victoria parcial que le elevó hasta el tercer puesto.

Jorge Ureña resopla durante el Campeonato de España / FACV/Sportmedia

Ureña no quiso retirarse y, aunque ya no tenía opciones de nada, siguió compitiendo. “Me encontraba bien, estaba disfrutando y por eso decidió continuar. La pena ha sido en las vallas. Había corrido bien el otro día y quise meterle fuerte. Pero me pasé y me fui al suelo. Una lástima. Pero estoy contento porque he vuelto a verme bien y eso es importante”, declaró el colivenco.