Dominio alicantino en la carrera vertical de Chicago

Dominio de los atletas alicantinos Ángel López Amor (Altea) e Ignacio Cardona Torres (Xàbia) en la carrera Tower Running de Chicago (EEUU), la prueba más importante de la especialidad de carreras verticales en Norteamérica.

Ángel López Amor (29 años) se ha clasificado en segunda posición de la carrera que se ha celebrado este domingo en Chicago para subir las 94 plantas del icónico edificio 875 N. Michigan Avenue, conocido antiguamente como John Hancock Center, con sus 344 metros de altura. Por su parte, Ignacio Cardona se ha clasificado en tercera posición de la general y ha quedado el primero de su categoría de 50 años de edad. Para subir los 1.632 escalones del edificio, el alteano ha invertido 10 minutos y 37 segundos con una media de 6,77 segundos por piso, mientras que su compañero de Xàbia ha conseguido el tercer puesto con un tiempo de 10 minutos y 49 segundos.

En la competición de la subida vertical al edificio de Chicago participaron 2.100 corredores de los cinco continentes, pues esta prueba es valedera para la Copa del Mundo además de ser considerada como "el evento de escalada de escaleras más importante de Estados Unidos".

La carrera se inició a las 6:50 horas (13:50 horas en España) y los corredores partieron hacia lo alto del edificio cada quince segundos. Según ha indicado el joven atleta de Altea, que partió en la posición 20, "la subida a este edificio ha sido muy satisfactoria y ha superado mis expectativas. He acabado segundo, subiendo cada piso en 6,77 segundos de media, y con la gran satisfacción de quedar a 42 segundos del vencedor, el multicampeón mundial Soh Wai Ching, de Kuala Lumpur". López Amor también ha tenido elogios para el corredor de Xàbia, "pues además de quedar en tercera posición, se ha clasificado el primero en su rango de edad que son 50 años", ha apostillado.

Ángel López ha explicado desde Chicago que la carrera "la he hecho como me la había planificado después de haber mejorado mis tiempos personales en los entrenamientos realizados estas semanas pasadas en el Gran Hotel Bali de Benidorm, y en las empinadas calles escalonadas de Altea".

Sobre la subida al antiguo John Hancock Center, el alteano ha manifestado que "la carrera la he organizado para que mi reloj me pitara una alarma cada minuto y siete segundos comprobando con ello si superaba diez plantas en este periodo. En un principio he salido algo nervioso al ser una importante prueba internacional pero enseguida me he concentrado y he ido a mi ritmo, superando en el recorrido a siete competidores que salieron antes que yo, con lo cual me ha dado mucha fuerza interior".

Por el ritmo que llevaba, el joven alteano ha indicado que "ya preveía que estaría entre los 5 primeros. Cuando he llegado a la planta 80 he aumentado mi cadencia de subida y al notar que me encontraba bien y con fuerzas, he apretado el ritmo a partir de la planta 90 dándolo todo para conseguir finalmente el segundo puesto detrás del mejor corredor del mundo en esta especialidad. Ha sido una prueba muy dura, pero muy satisfactoria", ha apostillado.

Con este resultado, Ángel López Amor afirma que "se me presenta una buena temporada, si no tengo lesiones como el año pasado, y voy a darlo todo para revalidar mi título de campeón de España en carreras verticales que obtuve en 2023".