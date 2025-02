La confesión más dura de Lucas Pérez: "Mis padres me dejaron en un orfanato y me denunciaron"

La marcha de Lucas Pérez del Deportivo de La Coruña no dejó a nadie indiferente. La leyenda coruñesa ponía fin a su segunda etapa en el equipo de sus amores de manera sorpresiva por 'motivos personales', aunque los aficionados deportivistas se quedaron a medias en las explicaciones de la marcha de su ídolo. En la madrugada de este martes, Lucas Pérez ha atendido a una extensa entrevista en 'El Partidazo de la COPE' para desvelar la realidad de su historia.

El atacante coruñés arrancó sus explicaciones recordando el momento en el que decidió bajar al barro de 1ª RFEF para volver al club de sus amores: "Yo llego a La Coruña el 31 de diciembre de 2023 cuando decido dar el paso a volver a mi casa, al Deportivo, a intentar acabar la carrera sin mirar otra cosa que mi felicidad. Esos primeros seis meses, todos sabemos que sufrimos la situación contra el Castellón que caímos eliminados en el playoff. Al año siguiente empezamos la pretemporada donde cambia por completo tanto la directiva como el entrenador. La empezamos no de la mejor manera, hubo lesiones, muchas cosas no salían por la presión... en noviembre y diciembre hay gente del club que quiere mi salida. Eso me dolió mucho, nunca nadie habló conmigo. Había mucho estrés y agobio, era el primero que estaba preocupado; venía de Primera División y llevaba cero goles en 1ª RFEF", explica Lucas Pérez.

La denuncia de su padre y la tensión con el club

La tensa situación con el club se agravó por motivos personales: "Llega una carta del club, un burofax, donde tengo una denuncia por parte de mi padre. Yo me he criado con mis abuelos, mis padres me dejaron en un orfanato porque no querían hacerse cargo de mí. Ellos se enteraron de mi situación y fueron los que se hicieron cargo de mí. En el club no me sentía apoyado y luego llega la denuncia de mi padre en la que me exige manutención para el resto de su vida. Llevo unos meses hasta el día que me voy del Dépor con mucho estrés y agobio, he tenido que revivir momentos difíciles de mi vida", desvela Lucas.

No solamente su padre, sino que su madre también forma parte de una historia que Lucas jamás había contado: "Mi madre cuando firmo por el Arsenal también me envía un burofax reclamándome dinero. Ella no puede reclamarlo porque no sale en la custodia compartida, tuve que recopilar mucha información. Lo quería decir porque considero que la gente se lo merece. Cuando he dado el paso de marcharme del Deportivo no es porque quería irme, si no no firmo un contrato hasta el 2030", explica el atacante coruñés.

Lucas decide entonces poner fin a su etapa en el Dépor para salir de la situación en la que estaba: "El tema de mi padre sigue. Estas Navidades se dieron unas circunstancias y me he encontrado varias veces a mi padre, no es plato de buen gusto. Ya que la situación en el club no era la adecuada, yo veía que no me sentía valorado ni apoyado, decido ser honesto, hablar con el club y echarme a un lado; no estaba preparado para continuar después de lo que me había sucedido este año", desvela Lucas. Una historia impactante que puso punto y final a una bonita historia de amor dentro del fútbol.