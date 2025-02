El Alcoyano precisa los puntos de forma urgente en Alcorcón

El Alcoyano vuelve a caminar otra jornada sobre el alambre y este sábado (16 horas) le toca jugar en el estadio Santo Domingo de Alcorcón, un campo que no trae precisamente buenos recuerdos y donde ha perdido en sus dos únicas visitas.

Será un duelo importante para los alicantinos, que no han conseguido ganar en las últimas tres jornadas, con un balance de dos empates y una derrota. El Alcoyano esquivó los puestos de descenso con el empate sin goles frente al Yeclano de la pasada jornada, pero una derrota en Alcorcón seguramente le haría caer al precipicio, algo que conoce bien su rival, que es el equipo que ahora marca el descenso.

En cambio la victoria permitiría a los de Vicente Mir tomarse un respiro en la clasificación, ya que dejaría a los madrileños a cinco puntos más el cómputo particular a favor, tras el 2-0 de la primera vuelta.

El técnico Vicentr Mir recupera efectivos para este importante desplazamiento para los intereses de los blanquiazules. Además del lateral Javi Antón, que cumplió sanción ante el Yeclano, es casi segura la vuelta del central Pichu Atienza tras tres partidos fuera del equipo por lesión. La única baja segura será la del mediocentro Dani Molina, que no acaba de recuperarse de su lesión de costillas.

El posible once puede estar formado por: Jaume Valens, en portería; Sergi López, Pichi Atienza, Farru y Andrés Rodríguez, en defensa; Javi Antón, Imanol, Undabarrena y David Velázquez, en el centro del campo; Pastrana y Mario Losada, en ataque.

Previa de Vicente Mir

El técnico del Alcoyano, Vicente Mir, destacó la necesidad de "ser más ofensivos" en la víspera del partido contra el Alcorcón. "Hemos de conseguir ser más ofensivos, pero eso no significa poner más delanteros en el campo. Supone que tenemos que llegar más al área rival buscando las bandas y llegando con más efectivos desde atrás", explicó el técnico valenciano.

La mayor carencia del Alcoyano está siendo el gol como demuestran sus estadísticas. En 12 de los 25 jornadas disputadas no consiguió ver portería y además, es el equipo menos goleador del grupo, con 19 goles en 25 partidos. "Nos está costando crear ocasiones, es algo que nos está condicionando mucho en los últimos partidos que hemos disputado. La idea es ir a Alcorcón a por el partido, aunque sin olvidar que una de las cosas que estamos haciendo bien ahora es defender y también es importante terminar los partidos con portería a cero", aseguró.

Vicente Mir recalcó que la visita a Santo Domingo es una buena oportunidad para olvidar el mal sabor de boca que dejó el último partido en casa frente al Yeclano, donde no se pasó del empate sin goles. "No estuvimos bien, pero ni ellos ni nosotros. También es verdad que el plan que teníamos no pudimos llevarlos a cabo. Los equipos que vienen a El Collao a jugar en largo y al final terminas contagiándote de ellos. El Ibiza sí que vino a querer jugar y pudimos hacer la presión alta que teníamos previsto", analizó.

El técnico del Alcoyano espera que su equipo haga una buena lectura del partido y sepa aprovechar el mal momento del Alcorcón. "Ellos no están bien, hicieron un equipo para ascender y no le están saliendo las cosas como les hubiera gustado. Hemos de aprovechar esa circunstancia y hacer bueno el último empate en casa ganando este partido", resolvió.

Vicente Mir reclama al árbitro una posible falta sobre uno de sus futbolistas. / Juani Ruz

Acostumbrado a hacer equilibrios en sus últimos equipos, la preocupación de Vicente Mir por la situación del equipo es relativa. "Claro que incomoda verte abajo, pero solo hay que mirar los equipos que están por detrás de nosotros. Equipos que cuestan mucho dinero y están todavía peor. Habrá que mentalizarse que tocará sufrir hasta el final", finalizó.