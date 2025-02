Cuando Henri Desgrange, fundador del Tour de Francia, se planteó que la séptima edición de la carrera habría de incluir algún elemento novedoso, que enganchara a la gente, lo primero que le vino a la mente fue hacer una etapa en los Pirineos. ¿Sería aquello muy arriesgado? ¿Cómo se lo tomarían los ciclistas? Él mismo lo había sido. Luego, como periodista deportivo, había fundado un periódico que no terminaba de arrancar, y uno de sus empleados propuso hacer la carrera para dar visibilidad al diario. Para 1910, siete años después, tenía claro que la competición necesitaba épica, historias de superación, dificultades, retos que llevaran al ser humano a transitar los límites de su resistencia, a consagrar leyendas, así que planteó varias rutas de montaña para ser exploradas. Su amigo Alphonse Steinés no dudó en lanzarse a ellas, a ver si encontraba algún puerto que mereciera la pena incluir en el recorrido. Aquella travesía hasta Barèges fue un infierno. El frío, la nieve, la noche, la amenaza de los animales, la impracticabilidad del terreno, las caídas, el silencio al atravesar un terreno hostil y el desgaste de caminar durante horas en mitad del hielo casi acaban con él. Para cuando pudo llegar al pueblo, absolutamente demacrado, los lugareños no daban crédito. Era la personificación del verdadero significado de Tourmalet, camino de mal retorno.

Rápidamente, se acercó a la oficina de telégrafos dispuesto a enviar a Desgrange la mentira más famosa de la historia del ciclismo: «Atravesado Tourmalet. Muy buena ruta. Perfectamente practicable». Aquella locura permitió la inclusión del Tourmalet en el trazado del Tour de Francia hasta hoy día. Más de cien años después, no hay ciclista que corone el Tourmalet, la cima por excelencia de la ronda gala, que no se acuerde de Steinés, la madre que lo parió y todos sus muertos.

Preparando su particular Tourmalet se encuentra el HLA Alicante este fin de semana. La primera FEB trae esta etapa uno de los pasos de montaña más peligrosos para los lucentinos: el enfrentamiento contra el líder, Silbö San Pablo Burgos, que únicamente ha concedido una derrota en el Tour del baloncesto esta temporada. Los burgaleses estuvieron a punto de perder contra el Lucentum hace tres meses; únicamente el Real Betis Baloncesto ha conseguido tal hazaña este curso. Los de Rubén Perelló reciben al equipo de Bruno Costa donde más fuertes son, en el Pedro Ferrándiz. Sin embargo, el Lucentum lleva haciendo la goma desde la primera jornada, y cada puerto, cada etapa, se antoja incierta dada la inconsistencia del equipo. Nuestro corredor estrella, Kevin Larsen, viene de hacer excelentes números con su selección durante el parón por las ventanas FIBA, y esperemos que contagie de optimismo y fuerza a sus compañeros en el banquillo. Lo van a necesitar. Gudmundsson y compañía intentarán la escapada a las primeras de cambio. Superar este Tourmalet consagraría sin duda las opciones de salvación del HLA Alicante, aún en puestos de descenso.

Ojalá este domingo, con toda la grada animando a nuestros corredores, consigamos el maillot amarillo de la victoria en casa. Preparen la bici y el casco, pongan a prueba su capacidad de esfuerzo y sacrificio. Igual que si fuera la peor etapa del Tour de Francia, al Lucentum le espera este domingo una jornada épica.

Suscríbete para seguir leyendo