El HLA Alicante da un golpe sobre la mesa contra el líder

El HLA Alicante vence al líder San Pablo Burgos (90-88) tras un gran partido que se decidió en los instantes finales. La tensión y la igualdad sobre la pista del Pedro Ferrándiz fueron las principales protagonistas de un encuentro en el que los de Perelló realizaron una gran actuación colectiva para sumar una victoria vital en busca de seguir en la lucha por conseguir la permanencia en la Primera FEB.

El conjunto alicantino llegó al encuentro obligado a ganar, debido a los resultados que habían obtenido sus rivales directos, como Cantabria. Sin embargo, el primer equipo en hacerse notar en el enfrentamiento fue San Pablo Burgos, que realizó las primeras anotaciones e impuso un ritmo de juego muy elevado, aunque el poderío de Larsen permitió a los suyos no tener un parcial demasiado negativo (7-13).

El HLA quiso hacerse fuerte en casa desde el principio y no le perdió la cara al primer acto pese a tener al mejor equipo de la categoría en frente. Moute a Bidias, con una acción individual, metió presión a los burgaleses y Aris anotó un gran triple para colocar a su equipo a tan solo un punto de su rival (23-24). Kevin Larsen, con dos tiros libres, puso al Lucentum por delante en el marcador por primera vez en el partido y Álex López, que realizó un buen choque, anotó para comenzar el siguiente cuarto con algo de margen (30-27).

El equipo lucentino siguió con el mismo guion durante el inicio del segundo acto. La distancia a su favor no paró de aumentar y eso fue en gran parte gracias al buen nivel del escolta tinerfeño (36-27), lo que obligó a Bruno Costa a pedir un tiempo muerto. El líder estaba cayendo en Alicante y la pausa pedida por el técnico visitante no terminó de cambiar el rumbo del partido. Si bien es cierto, que frenaron algo el dominio de los de Perelló, no lograron recortar puntos (45-35). Con un nuevo tiempo muerto antes del descanso, San Pablo Burgos trató de llegar al descanso con buenas sensaciones y lo consiguieron. Antes del entretiempo, Stumbris y Corbalan hicieron un buen parcial para su equipo, quedándose a tan solo tres puntos (53-50).

El paso por los vestuarios no le sentó bien al HLA, que vio como poco a poco el conjunto burgalés le iba encimando en el resultado. Un gran triple de Cuevas encendió las alarmas en el equipo de Perelló, que se puso por debajo en el marcador y aún no había llegado el ecuador del tercer cuarto (57-60), aunque la fe de los alicantinos no desapareció.

Moute a Bidias, con un par de acciones en el poste bajo, supo mantener a su equipo a flote cuando más complicado se estaba poniendo el partido. Los lucentinos fueron a remolque, hasta que apareció King. El estadounidense tardó en hacerlo, pero resurgió con un triple y una asistencia para otro lanzamiento de tres que permitía soñar al HLA con la victoria (69-67).

El choque tuvo un ritmo endiablado de principio a fin y los principales responsables de ello fueron Sebastian Aris y Corbalan, los mejores jugadores del partido. Ambos equipos llegaron al último cuarto empatados (71-71) y este no pudo empezar mejor para los de Perelló que se distanciaron de su rival. No obstante, San Pablo Burgos hizo sufrir hasta el final a los locales. El electrónico estuvo parejo hasta las últimas posesiones. Destacó López Laz durante el tramo final del duelo, pero lo terminó por sentenciar Mwema en la última posesión lucentina que servía para confirmar una victoria que permite al HLA seguir vivo en la pelea por mantenerse en Primera FEB (90-88).