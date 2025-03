Ayuso empieza el curso ganando a lo Pogacar

2025 tiene que ser un año importante para Juan Ayuso. El ciclista alicantino del UAE Emirates está ante un curso en el que debe dar un golpe sobre la mesa para reivindicarse como uno de los jefes del pelotón y tratar de acercarse a la superélite que conforman los Pogacar, Vingegaard, Roglic, Van Aert, Van der Poel y compañía. Una temporada en la que la maglia rosa del Giro de Italia es su objetivo principal y que ha empezado este fin de semana con una exhibición arrolladora.

Ayuso tenía una doble cita en clásicas francesas estos días, sus dos primeras carreras de 2025. Y las sensaciones no han podido ser mejores. Tras acabar décimo en la Faun-Ardèche, carrera que ganó el año pasado y en la que un error en el trazado final le privó de disputar la victoria, la eclosión se produjo en la Faun Drome, prueba de 189 kilómetros son salida y meta en la localidad de Étoile-sur-Rhône, donde consiguió el triunfo con un ataque a 40 kilómetros de la meta, al estilo de su compañero Pogacar.

Gran triunfo en Francia

De este modo, el ciclista de Jávea se sacó la espina clavada apenas 24 horas después. Enrabietado, Ayuso se disfrazó de Pogacar, se puso las alas que caracterizan al triple ganador del Tour de Francia y vigente campeón mundial, y atacó de lejos. Nada menos que un zarpazo a 40 kilómetros de la línea de meta, en el ascenso al Col de la Grande Limite, que supo rentabilizar con apenas medio minuto de ventaja sobre el danés Mattias Skjelmose, impotente ante la posibilidad de alcanzar a Ayuso, entrando a 23 segundos del corredor del UAE Emirates, quien cruzó la meta, no con demasiada efusividad.

Ayuso apretó los dientes en modo contrarreloj, sin mirar atrás. El grupo formado por Skjelmose, Tulett, Healy y Scaroni no conseguía recortarle distancias. Superó el Muro D'Allex y las últimas cotas de Plateau de Soulier. El duelo quedó entre dos con el danés. Entre el paisaje agrícola de Ardeche, por carreteras estrechas, Ayuso fue un titán. Su esfuerzo, su valentía y su órdago merecieron la pena, consiguiendo su primera victoria de la temporada y la novena en categoría profesional de su palmarés.

Plan de equipo

Tras la exhibición, Ayuso se mostró "encantado" con su primera victoria de la temporada, lograda tras una perfecta planificación del equipo. "Teníamos un plan desde el principio para atacar justo donde yo lo hice. La salida de Isaac del Toro estaba planificada y lo hizo a la perfección, realmente me puso en la posición perfecta para poder atacar, así que le debo agradecérselo enormemente", comentó en meta el ciclista español.

"En los últimos kilómetros había bastante viento en contra y mi radio no funcionaba demasiado bien, así que miraba un poco hacia atrás porque sabía que Skjelmose no estaba demasiado lejos y no tenía referencias de tiempo", comentó. "Simplemente hice una contrarreloj y apreté hasta el final. Todo salió bien. Estoy encantado de conseguir esta primera victoria y empezar la temporada con buen pie con el equipo", concluyó.