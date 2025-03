Peñas del Alcoyano piden no asistir al partido del Hércules tras declararlo "Día del Club"

El Alcoyano podría quedarse sin apoyo de sus aficionados de prosperar la propuesta de la plataforma La Moral No Morirá, que aglutina a todas las peñas del club, de no asistir el domingo al duelo provincial frente al Hércules en casa como medida de protesta ante la decisión de la propiedad de declarar este partido de rivalidad como "Día del Club".

Esta ha sido la contundente respuesta de la plataforma de aficionados y socios del Alcoyano ante el comunicado que realizaba el club a última hora de la mañana, en el que anunciaba que declaraba el partido frente al Hércules como "Día del Club", con lo cual todos los abonados pasaban a estar obligados a retirar su entrada, cuyo precio oscila entre los 10 y los 15 euros.

Además, la medida también suponía que se les daba como plazo hasta el jueves si querían mantener su habitual localidad. La plataforma La Moral No Morirá, creada a finales de la pasada temporada como consecuencia de la decisión de la propiedad del club de querer trasladar el domicilio social a La Nucía, liderando entonces la movilización de aficionados que culminó con la manifestación que se celebró en el último partido del pasado curso y que reunió a cerca de 2.000 aficionados del Alcoyano, contestaba un par de horas después con un comunicado.

Comunicado de la plataforma La Moral no morirá junto a las Peñas del CD Alcoyano. / LMNM

En dicha nota de tres puntos se insta a la propiedad del club a "revertir esta situación desplazando el "Día del Club" a otro partido. De igual manera, se pide a la directiva del club que "motive a la afición a asistir a un partido de gran importancia y relevancia para la afición alcoyanista a través de precios económicos de las entradas o de otra promociones". Por último, se invita a "mantener un contacto fluido con la plataforma y peñas para tratar estas cuestiones y evitar el malestar de la afición ante momentos tan delicados".

En el caso de que "no se atienda el punto primero, eliminando el "Día del Club" ante el Hércules, tendríamos que lamentar que la Plataforma La Moral No Morirá y las Peñas animará a las personas abonadas y a los tenistas a no acudir al partido como queja por la imposición del pago obligatorio en un partido tan trascendental e importante para el club y la sociedad alcoyana", se añade.

Un aficionado del Alcoyano anima a su equipo durante el Alcoyano - Yeclano Deportivo. / Juani Ruz

En el comunicado también se cita el agravante que supone "no poner límite de entradas para la afición visitante, abriendo la puerta a que la afición del Hércules venga de forma masiva, arrinconando a la afición local y generando problemas de seguridad, como sucedió en el encuentro contra el Murcia", se asegura. La plataforma también se queja de que a día de hoy echan en falta "una valoración de la campaña de abonados, así como información oficial sobre el número de abonados totales y de la recaudación de estos" y añade que en su día cumplieron "animando a la sociedad alcoyana y de los alrededores a abonarse, regalando centenares de bufandas y movilizándose de forma muy activa".