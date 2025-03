Peleteiro: "Hace tres días recibí una carta con amenazas"

Ana Peleteiro ha hecho historia en el Campeonato de Europa de Atletismo que se celebra en Apeldoorn conquistando el primer oro para la delegación española. Con una marca de 14.37 la gallega fue la mejor en el concurso del triple salto femenino, marcado por la gran cantidad de nulo de las participantes.

Un oro que supone su segundo en un campeonato europeo de pista cubierta, tras el conseguido en 2019 y que, tal y como explicó la gallega, ''sabe a amor y sacrificio". "Ha sido un mes muy dificil y hacer una vez más...parece que cada vez en lugar de importarme menos me importa más porque veo que cada vez van a ser menos las ocasiones así que estoy muy contenta", ha apuntado, advirtiendo que "en el Mundial, hay más". Muy emocionada ha querido dedicar la victoria a sus padres, a su hija y a su marido. "Si no hubiera sido por Benjamin, honestamente no sé qué hubiera sido de mi en este campeonato, ha sido un mes muy difícil, por diferentes razones, y la federación lo sabe", ha explicado en la primera entrevista con 'RTVE'.

La ganadora del oro en el triple salto explicó también su decisión de no saltar la cuarta ronda. "Siempre digo que el campeonato de Europa es el más complciado porque somos ocho, son 40 minutos de competición y vamos reventadas. Sabía que tenía que hacer el primero o el segundo muy fuerte para posicionarme, porque sabía que en el cuarto iba a estar hecha polvo. Es una competición muy rápida que tienes que saber jugar tus cartas y hoy he utilizado la veteranía para eso".

Semana complicada

La gallega es junto a Sandra Myers la única española con dos oros bajo techo. Al respecto, afirmó que "a pesar de que cada 2x3 me entierran, soy un poco como el ave fénix, me gusta resurgir entre las cenizas, pero las cenizas de otros, porque yo estoy en un jardín lleno de flores y aunque me quieran siempre pisar y acabar conmigo, gracias al colchón que me rodea siempre salgo más fuerte".

No ha sido fácil el camino previo de Peleteiro en este campeonato, tal y como ella misma explicó a los periodistas después de su concurso. "Ha sido muy difícil, ha sido un mes muy duro. Y estos últimos días, sobre todo", afirmaba la campeona europea. "Me he llevado muchas decepciones personales y muchos dolores físicos", apuntó en las entrevistas posteriores.

La gallega confesó que ha tenido "problemas personales" en los días previos. "La Federación está al tanto. Hace tres días recibí una información con amenazas, coacciones y movidas de alguien que yo apreciaba mucho. Nunca es de buen gusto y duele bastante", zanjó al respecto.