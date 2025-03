Awa Fam: "El mundo del deporte femenino ha crecido una brutalidad"

Pregunta: ¿Qué tal se gestiona a su edad un cambio tan radical como el vivido con su llegada a Gernika Basket?

Respuesta: Al principio sí que fue un poco más difícil porque es un pueblo muy chiquitito, a lo que no estoy acostumbrado porque Valencia es una ciudad muy grande. Al final me he distanciado de mi familia y de donde he llevado mi vida desde los 12 años. Pero la verdad que estoy muy contenta, era algo que yo quería, salir un poco de lo que siempre había vivido y madurar en todos los aspectos. Sigo adaptándome, pero al final todas en el equipo somos muy jóvenes.

P: ¿Se esperaba tener un rendimiento tan inmediato en Gernika?

R: No me lo esperaba ni de broma. Aspiraba a esto, porque tenía claro que este año podría marcar mi carrera deportiva en el futuro, pero para nada me esperaba poder adaptarme tan bien ni tener este recorrido.

P: ¿Cómo llega el equipo a la Copa de la Reina (del 20 al 23 de marzo)?

R: Es el título que cualquier persona del mundo del baloncesto le gusta jugar. Nosotras hemos luchado mucho para entrar y hemos tenido la suerte. Intentaremos pasar contra Bàsquet Girona porque siendo un torneo a un solo partido, todo puede pasar.

P: Se ha convertido en indiscutible en la selección española con tan solo 18 años. ¿Qué significa dar un paso tan importante para usted?

R: Siento mucho orgullo e ilusión. Nunca la voy a perder porque jugar en la selección es algo que he soñado desde pequeña. Poder estar allí es un privilegio y cuando las veo ahí da mucha impresión. Soy consciente de quien soy, de que soy joven y de que me queda mucho. Pero siento el orgullo y tengo la esperanza de poder seguir yendo convocada por muchos años.

Awa Fam posa con el triplete logrado por el Valencia Basket. / Pilar López

P: Supongo que también tendrá el Eurobasket de verano entre ceja y ceja...

R: Tampoco puedo poner todo sobre la mesa porque no sé si iré convocada al 100%, ojalá pueda ir y, esté o no, que España esté lo más alto posible. Se ha demostrado desde hace tiempo que tenemos nivel para este podio. Es el objetivo.

P: ¿A quién ve mejor entre Francia, España y Bélgica para llevárselo?

R: Yo creo que nosotros vamos a llegar bastante bien. Es verdad que somos una selección joven, pero nos conocemos todas. Estamos siendo capaces de sacar adelante los partidos concediendo poco y creo que en verano todavía seremos capaces de más. Pero la verdad que Bélgica se conocen más entre ellas porque todavía no han realizado ese cambio de generación que sí que hemos hecho nosotras. Creo que Bélgica es la selección más peligrosa.

Viñeta sobre las mujeres y el deporte. / Noemí Ibáñez Alcaraz (noedibujao) | Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH)

P: Supongo que será todo mucho más sencillo con la llegada de Megan Gustafson...

R: Sí, totalmente. Yo con ella no había coincidido, solamente la había visto por la tele. La seguía en la WNBA. Compartir vestuario y experiencias con ella es increíble porque es una gran jugadora que tiene un talento innato, le sale solo. Que te de consejos y confíe una persona como ella la verdad que es muy bonito.

P: ¿Qué tal se ve de cara a regresar a Valencia Basket (equipo al que pertenece) para la próxima temporada?

R: Sinceramente, no sé si estoy preparada. Yo tengo claro que voy dando pasos hacia adelante, a nivel de experiencia he ido jugando partidos y eso es experiencia. Todavía hay que verlo, pero yo creo que sí que he mejorado como para ser una opción.

P: ¿Le atrae la WNBA?

R: Hay gente que tiene la mira puesta en ello porque le apasiona y yo estoy en ese grupo. Desde pequeña, me ha encantado porque creo que hay una diferencia importante sobre todo en cuanto al show que se hace. Siempre me ha gustado y ha sido una de las metas que ojalá se cumplan en mi carrera. La verdad que llegar es mi gran sueño deportivo.

Alicia Flórez y Awa Fam, ambas jugadoras propiedad de Valencia Basket, se abrazan durante un partido de España. / FIBA

P: ¿De dónde surge su pasión por el baloncesto?

R: Yo tengo dos hermanos mayores, de 2001 y 2002. En Santa Pola, cuando yo solo tenía ocho años, iba todos los días a verles entrenar a su equipo porque o me apetecía o no tenía con quien quedarme durante ese tiempo. Entonces, un día yo les estaba viendo y el entrenador me invitó a entrar. Yo disfrutaba mucho viéndoles, me decidí a probar y me encantó.

P: ¿Cómo es entrar a una cantera de la magnitud de Valencia Basket?

R: Fui al empezar 2º de la ESO, con solamente 12 años. Lo ves todo gigante, como que no te lo terminas de creer. Es el sitio en el que cualquier joven que le gusta el basket le gustaría estar. Es increíble compartir esa experiencia con tus compañeras. En ese momento lo veía como algo anormal, no estaba acostumbrada, siempre me he sentido una privilegiada con toda la gente que me permitió llegar allí. Es algo anormal y muy bonito.

P: ¿Se dio cuenta al entrar a la cantera de que se podía llegar a dedicar al baloncesto?

R: Yo diría que llegué a tener esa sensación al cumplir los 15 años.

P: ¿Cómo se gestiona con su juventud la presión que supone la alta competición desde el apartado mental?

R: Sinceramente, tenemos muchísima ayuda detrás. Al final estamos rodeadas de gente que se encarga de que estemos bien, empezando por la figura del entrenador, con la que me he encontrado a varios que son ahora mismo como mis segundos padres. Te dicen lo que no te viene bien desde pequeña y me han formado como persona. Y luego evidentemente mis padres, que me han hecho adaptarme desde pequeña a vivir sola y alejada de la gente, porque al final muchas cosas me las he tenido que perder. La presión es algo que me meto a mí misma. Yo muchas veces me crezco con ella, es depende de la situación. Yo sinceramente cuando juego no pienso en esas cosas. Simplemente trato de demostrar la jugadora que soy.

P: ¿Quién ha sido su referente en el mundo del baloncesto?

R: Es Astou Ndour, una jugadora de nacionalidad senegalesa que jugó con España. Siempre me ha parecido una jugadora espectacular. Además de ser de donde son mis padres, tiene unos valores que a mí siempre me han hecho querer seguir creciendo como persona y como jugadora. Siempre ha sido mi referente, tanto por lo buenísima que es como por sus valores. También ha jugado en la WNBA.

P: ¿Qué mensaje le daría a cualquier niña pequeña que entre ahora, como usted hace seis años, a la cantera de Valencia Basket?

R: Le diría que nunca deje de soñar. La vida te pone piedras que la hacen difícil pero también te da muchos privilegios. Hay que coger los privilegios y luchar a partir de ellos. El mundo del deporte femenino ha crecido de una brutalidad, lo he notado desde que empecé, la gente cada vez lo apoya mucho más y es algo que se agradece. Lo tienen que ver como una oportunidad porque cada vez está más visible en la sociedad. Les recomiendo que luchen, que sigan cumpliendo sus sueños y que nunca dejen de creer.