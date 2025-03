Un HLA Alicante desorientado cae contra un sólido Cantabria

HLA Alicante cae (83-72) ante Cantabria en el Vicente Trueba después de un partido en el que los de Perelló estuvieron desorientados e incómodos sobre la pista. El conjunto lucentino no rompió la sólida defensa local y Johnson Jr. impulsó a los suyos a conseguir una victoria vital para sus objetivos.

El Lucentum y los de Lolo Encinas tenían una oportunidad de oro en sus manos. Los primeros para salir del descenso por primera vez en veinte jornadas y los segundos para confirmarse en la salvación. Por ello, los instantes iniciales del partido estuvieron muy parejos. Durante varios minutos, los dos equipos se tantearon, aunque la igualdad se rompió cuando Belemene y Johnson Jr. anotaron dos triples para sumar el primer parcial que marcaría diferencias en el electrónico (12-6).

HLA estuvo algo desorientado sobre la pista. Los alicantinos trataron de entrar en el partido con un buen lanzamiento de tres de Sebastian Aris. No obstante, la dupla de Cantabria siguió asociándose de maravilla y sumaron a la fiesta a Kande, que con un precioso mate volvió a poner tierra de por medio (17-11). En los últimos instantes del primer acto, los Perelló maquillaron el resultado. Además, tuvo lugar el debut de Ali con el Lucentum (19-16).

El equipo de Lolo Encinas comenzó de la mejor manera posible el segundo cuarto, colocando de nuevo una diferencia de seis a su favor, que obligó al técnico mallorquín del HLA a pedir un tiempo muerto con tal de intentar conseguir una mayor comodidad sobre el terreno de juego (22-16).

Cantabria notó que podía hacer daño a los alicantinos y adelantó líneas para lograr el mejor parcial de todo el encuentro hasta el momento (25-16). Sin embargo, los lucentinos empezaron a encontrar su juego y poco a poco fueron acercándose a su rival, lo que hizo que llegase el turno de Encinas de pedir una pausa para los suyos (27-26).

El ritmo endiablado de los locales se frenó con el paso de los minutos. Ante el poderío de Ali en las conducciones y de Larsen sobre la pintura, los cántabros optaron por asegurar en defensa para calmar el desarrollo del juego. A falta de tres minutos, Cantabria no solo había parado la reacción visitante, sino que colocó el 40-32 en el marcador antes del descanso.

El paso por vestuarios no cambió el rumbo del partido, el conjunto local estaba pasando por su mejor momento en el encuentro (48-34). Los lucentinos volvieron a tener problemas desde la base, King no estaba consiguiendo enlazar pases con sus compañeros y las múltiples pérdidas alicantinas fueron la principal causa de no poder romper la dura defensa cántabra.

Cantabria fue ampliamente superior. Larsen no estaba teniendo su día y los jugadores diferenciales del HLA estuvieron desaparecidos. Perelló, tras un tiempo muerto, trató de meter a los suyos en una dinámica positiva para intentar una remontada épica. La entrada de Ali a la pista añadió vértigo en ataque, pero su equipo se marchó doce abajo en el marcador al último cuarto (62-50).

El Lucentum aceleró las jugadas, con buenos pases para el contraataque y transiciones rápidas, hundió a los de Lolo Encinas, que se defendieron bien y solo individualidades visitantes permitieron al equipo alicantino sumar puntos. Cantabria estuvo seguro sobre la pista, sólido atrás y siendo paciente en ataque, empezó a gustarse sobre la pista (70-55).

Los locales se sintieron ganadores durante los últimos minutos. HLA Alicante pasó a defensa individual, pero no sirvió para evitar una derrota dolorosa que le mantenía en posiciones de descenso y que confirmaba en la salvación a Cantabria (83-72).

Tabla con las estadísticas correspondientes al Cantabria-HLA Alicante. / FEB

FICHA TÉCNICA

CANTABRIA (83): Atencia (17), Voytso (0), Littleson (13), Bulic (8), Germán Martínez (3), Vega (5), Bercy (6), Johnson Jr. (16), Kande (8) y Belemene (7).

HLA ALICANTE (72): King (8), Sebastian Aris (9), Mwema (5), Moute a Bidias (10), Bressan (0), Adrià Rodríguez (0), Rosa (3), Larsen (13), Kacinas (7), López Laz (7) y Prince Ali (10).

CUARTOS: 19-16 | 21-16 | 22-18 | 21-22

ÁRBITROS: Josep María Olivares Bernabeu, Eva Areste Giralt y Míquel Remisa Tramuns.

INCIDENCIAS: El Cantabria-HLA Alicante ha sido el encuentro correspondiente a la jornada 23 y se ha disputado en el Pabellón Vicente Trueba.