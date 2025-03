El Intercity, con todo a Alcorcón

El Intercity llega con la moral por las nubes al Santo Domingo para enfrentarse mañana a las 19 horas al Alcorcón en la lucha por salir del descenso. El sueño de la permanencia es complicado, pero estando en una situación crítica y sin nada que perder, los de Lledó han empezado a divisar una luz, que aun siendo tenue, da esperanza al conjunto alicantino.

Los hombres de negro enlazan tres encuentros seguidos puntuando, siendo dos de ellos victorias. En el último duelo, ante el Real Madrid Castilla, el Intercity sacó un empate muy valioso en los últimos instantes del partido para poder posicionarse a seis puntos de la salvación, marcada por el Recreativo de Huelva.

El Alcorcón, por su parte, no atraviesa un buen momento y no consigue ganar un encuentro desde hace más de un mes. Además, como locales no presentan buenos números, por lo que es una buena oportunidad para que los alicantinos puedan aumentar su buena racha. Asimismo, el Intercity ya ganó su último enfrentamiento a domicilio, así que los antecedentes más recientes que tienen ambos equipos favorece, por estados de forma, a los de Lledó.

Con las posibles bajas de Álvaro Pérez y Diego Caballo por lesión, el Intercity podría alinear en este encuentro a Samu Casado, Borja San Emeterio, Nacho González, Andreu Hernández, Miki Codina, Burlamaqui, Julio Gracia, Sito Pascual, Borja Martínez, Modeste o Locadia y Emilio Nsue.

Las palabras de Lledó

El entrenador del Intercity, José Vicente Lledó, aseguró que ve a su equipo preparado para ganar este domingo en Alcorcón y lograr tres puntos que dijo que les meterían "de lleno en la lucha por la permanencia".

Para el técnico alicantino, la cita de mañana en el estadio de Santo Domingo contra los alfareros es "importantísima ante un rival que también está abajo" y recordó que deben ir a por los tres puntos porque aunque es buena, su actual racha se queda "corta" para conseguir la salvación en Primera RFEF.

"El Alcorcón es un equipo con una puesta en escena muy intensa y hay que estar preparados para ello", señaló.

El Intercity logró un empate muy importante en la última jornada de liga. "El punto logrado con el Castilla en el último partido fue un subidón al conseguirlo con un gol al final y hay que aprovechar que el equipo está mentalmente mejor y con más confianza", añadió Lledó.

Por último, el entreandor del los hombres de negro hizo referencia al estreno goleador de Anthony Modeste con un espectacular tanto de chilena y a la progresión del delantero francés. "Venía de no competir y va cogiendo la forma. Está bien y sabemos que cuantos más minutos juegue va a estar mejor", auguró.