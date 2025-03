Las mujeres y los techos de cristal en el deporte

Este verano estuve en los Juegos Olímpicos de París, disfrutando de la cita más paritaria de la historia. Vi saltar a Ana Peleteiro, a Julien Alfred conseguir el primer oro para la pequeña isla de Santa Lucía en los cien metros y habría visto ganar una medalla a Carolina Marín de no haberse lesionado. Puede parecer anecdótico, pero la carrera de las mujeres para llegar al deporte siempre ha estado llena de obstáculos. Los propios juegos olímpicos empezaron siendo una competición masculina, y de hecho en los primeros que se celebraron en la era moderna, en Atenas 1896, no participó ninguna mujer. Hasta finales del siglo XX el COI no tuvo entre sus prioridades impulsar el deporte femenino, y no fue hasta 2012 que todos los países tuvieron a mujeres entre sus equipos. Los argumentos que se daban hace un siglo es que nosotras no estábamos interesadas en el deporte, que no lo hacíamos bien, era malo para nuestra salud y corríamos el riesgo de masculinizarnos (!!!). Gracias a pioneras como la francesa Alice Milliat, a quien la Universidad de Alicante rindió homenaje hace unos meses, las deportistas pudieron disfrutar de competiciones y categorías propias, frente a la oposición de hombres tan poderosos e influyentes como el barón De Coubertin, el gran impulsor del movimiento olímpico moderno.

Fuera del evento deportivo más grande del mundo, muchas otras mujeres han roto techos de cristal. Bien conocida es la historia de Kathrine Switzer, la primera mujer en correr una maratón oficial. Fue en Boston en 1967, y se inscribió con sus iniciales porque las mujeres tenían prohibida la participación. Cuando los organizadores se percataron, trataron de expulsarla (quedan para el recuerdo las fotos de los forcejeos mientras se disputaba la carrera), pero con el apoyo de su entrenador y compañeros logró completar el recorrido en 4h y 20 minutos. Habrían de pasar otros cinco años hasta que las mujeres pudieran inscribirse de pleno derecho en las maratones. Su dorsal, el 261, ha quedado como un símbolo de igualdad, y Switzer volvió a lucirlo 50 años después, en 2017, corriendo la maratón de Boston con 70 años. Leyenda.

Billie Jean King aprendió demasiado pronto lo que son los techos de cristal. Tenía solo 12 años cuando, en su club de tenis, no le dejaron posar en las fotos porque llevaba pantalón en vez de falda. Dispuesta a convertirse en la número uno del mundo, en la década de los sesenta y los setenta dominó el tenis mundial con un récord de títulos. En 1972, al proclamarse vencedora del US Open, se dio cuenta de que su recompensa era quince mil dólares menor que la de sus colegas varones, así que consagró su lucha a la igualdad en los premios; una reivindicación que, por desgracia, aún sigue vigente, puesto los salarios de los varones en el deporte son desproporcionadamente superiores a los de las mujeres. El tenista Bobby Riggs defendía que las mujeres cobraran menos porque eran peores físicamente, así que retó a Billie Jean King a demostrar que estaba equivocado. Ambos se enfrentaron en uno de los partidos de tenis más famosos de la historia… y adivinen quién ganó.

Muchas otras mujeres han ido rompiendo, paso a paso, los techos de cristal en el deporte: Babe Didrikson Zaharias, deportista polifacética que luchó por la incorporación de las mujeres al mundo del golf; Zhang Shan, la china que ganó el oro olímpico en tiro en Barcelona 1992; la neerlandesa Fanny Blankers-Koen, completísima atleta considerada la mejor del siglo XX; Margaret Alphonsi, la inglesa que dominó el rugby durante años. En nuestro país, otras mujeres han abierto la veda de deportes en los que casi no estábamos representadas, como Lydia Valentín en halterofilia, Coral Bistuer en taekwondo, Edurne Pasabán, primera mujer del mundo en subir los 14 ochomiles, Laia Sanz en el ámbito del motor o Alexia Putellas y sus dos balones de oro.

Todavía hoy se cuestiona el valor y la aptitud de las mujeres en el deporte. Nunca dejará de sorprenderme aquella encuesta de hace seis años en Gran Bretaña en la que el 12% de los hombres consideraba que podría ganarle un punto al tenis a la mejor de la historia, Serena Williams. Quedan aún muchos techos de cristal por romper en el deporte, como ver a mujeres entrenar equipos masculinos, especialmente en fútbol. Este 8 M es un recuerdo a todas aquellas que abrieron un camino nuevo y fueron despejando los obstáculos de la carrera deportiva para las que vinieron detrás.