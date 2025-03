Vicente Mir: "Hemos sido muy superiores al Hércules"

Tras la derrota del Alcoyano ante el Hércules en el derbi provincial disputado en El Collao, Vicente Mir lo tuvo claro: "Voy a ser sincero, para mí, hemos sido muy superiores en la primera parte y en la segunda. Hemos hecho un buen partido y en el primer tiempo ellos solo llegaron una vez".

El técnico del Deportivo, dolido por la derrota, admitió que los de Torrecilla "estuvieron más acertados durante los primeros diez minutos", pero que "en cuanto al juego y al rendimiento", sus jugadores fueron "mejores". "Mi equipo ha creado ocasiones y ha hecho sufrir al Hércules", agregó.

Respecto al tempranero triple cambio que hubo en las filas del Alcoyano, el entrenador valenciano explicó: "He aguantado un poco al equipo cuando hemos recibido el primer gol, pero para que esperar quince minutos pudiendo hacer los cambios antes. He sido ofensivo, no me cuadraba jugar así de inicio. Era el plan B, estaba pensado, nos faltaba un punta más arriba y por ello hemos hecho el cambio".

"Juli y yo trabajamos el balón parado. Ellos han sufrido, pero no le hemos sacado el rendimiento que podíamos sacarle en El Collao", declaró el preparador acerca de las oportunidades desde la estrategia que no supo aprovechar su equipo.

En cuanto al arbitraje, Vicente Mir piensa que fue "correcto", aunque “tendría que haber dado más tiempo añadido en la segunda parte”. Además, en cuando a una posible falta en uno de los goles del conjunto herculano, el técnico afirmó: "Si el árbitro no ha visto la acción, no puedo hacer nada. Desde que estoy aquí, ya van varias acciones así".

La situación clasificatoria del Alcoyano no es buena y, por ello, Mir asegura que al Alcoyano le "toca sufrir". "Tenemos que ganar los dos partidos fuera de casa. Da igual estar en descenso o no. Lo que tenemos que hacer es sumar puntos y llegar a los 45", concluyó.