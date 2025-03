El HLA Alicante se enfrenta a una prueba de fuego para la salvación

El momento de la verdad ha llegado para el HLA Alicante. Los de Perelló reciben mañana a las 19:30 horas a Alimerka Oviedo en la pista del Pedro Ferrándiz. El encuentro puede marcar un antes y un después en la forma en la que afrontarán la recta final de la temporada ambos equipos, pues el conjunto alicantino podría salir del descenso después de 21 jornadas, mientras que el cuadro ovetense, si pierde, se metería de lleno en la pelea por la permanencia pese a situarse actualmente como duodécimo clasificado.

El Lucentum tiene delante una prueba de fuego, la primera del último tercio de la temporada que tiene que ser el que arregle un curso totalmente desastroso. No obstante, este duelo se puede entender como una oportunidad, ya que Alimerka Oviedo no conoce la victoria desde hace un mes y encadena tres derrotas seguidas, aunque eso significa que llega con el cuchillo entre los dientes y con la obligación de ganar. Es cierto que están situados en la parte media de la clasificación, pero una derrota les colocaría a tan solo un partido ganado de diferencia con el conjunto alicantino.

Desde la llegada de Perelló al banquillo, el HLA ha convertido el Pedro Ferrándiz en un fortín. Solo ha perdido en dos ocasiones como local y recientemente ganó al líder San Pablo Burgos. De las seis victorias que han obtenido los lucentinos, cinco han llegado jugando en Alicante, lo que se traduce en que los últimos antecedentes permiten al Lucentum soñar con una victoria que le puede servir para resolver parcialmente la situación comprometida que les ha acompañado durante toda la temporada. Sin embargo, para que el conjunto alicantino salga definitivamente de la zona roja de la Primera FEB, debe sacar resultados positivos también fuera de casa, donde solo han vencido a Gipuzkoa en todo el curso.

Rubén Perelló: "Estamos muy vivos"

El técnico del HLA Alicante, Rubén Perelló, entiende que el encuentro de mañana ante Alimerka Oviedo es "vital" para seguir en la lucha por la permanencia en Primera FEB. "Tenemos que entender qué partido es, no como hicimos el pasado sábado en Santander", explicó el entrenador lucentino.

El preparador del conjunto alicantino admitió que estuvo "enfadado" por no sumar lejos de Alicante y que le "frustra" que su equipo muestre "dos caras". "En casa competimos contra cualquier rival, con convicción y acierto. A domicilio nunca hemos estado con la determinación que sí tenemos en el Pedro Ferrándiz", añadió. Además, Perelló cree que uno de los problemas que dan lugar a los malos resultados es el poco acierto en los lanzamientos. "Tenemos un muy mal porcentaje en el lanzamiento exterior, en el baloncesto moderno así es imposible, pero no es excusa", declaró.

El entrenador mallorquín, respecto a la última derrota del HLA, afirmó: "El otro día no competimos al nivel que tendríamos que haberlo hecho. Tenemos que salir enchufados ante un rival que no es fácil para poder competir desde el minuto uno de partido". Asimismo, el técnico piensa que una de las razones que derivó en el mal resultado del pasado sábado fue el juego individual. "Larsen no estuvo acertado, Prince entraba nuevo y a King le hicieron un marcaje férreo. Veníamos de un muy buen partido como equipo ante San Pablo Burgos, pero el otro día eso no lo tuvimos. Tenemos que no abusar del juego individualista", incidió.

Rubén Perelló asegura que su equipo ha "ido partido a partido", pero ahora le "preocupa" el hecho de solo sacar victorias en el Pedro Ferrándiz. "El equipo tiene que dar un paso adelante. Mañana necesito un equipo con personalidad, carácter e identidad para ir a por el partido desde el minuto uno", apuntó.

Por último, el entrenador del HLA desvela que va a ser "positivo de aquí a final de la temporada". "Tengo un grupo excelente de jugadores. Cuando llegué, no había buen ambiente, eso ha cambiado, pero no nos vale. Hay que avanzar. Tenemos opciones reales de salvarnos. Es obvio que esperábamos hacerlo mejor en Santander, pero es momento de que sigamos todos juntos. Estamos muy vivos. Hay equipos que están en muy mala racha y espero una reacción por nuestra parte. Ya analizaremos al final como ha sido la temporada", concluyó.