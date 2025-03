Deslízate por los valles de Aramón y descubre sus estaciones de esquí

Grupo Aramón lanza una nueva campaña para los amantes del frío, de la nieve y de la adrenalina. A partir del 10 de marzo, la nueva campaña promocional ‘Sol, nieve y ofertas imbatibles’ de la empresa aragonesa, estará disponible para aprovechar al máximo lo que queda de temporada junto a sus clientes más fieles.

Desde descuentos exclusivos en forfaits y ofertas familiares, hasta beneficios únicos para los miembros del Club Aramón, abonos de temporada y clases de esquí para celebrar que una de sus estaciones, la estación de Formigal-Panticosa celebra su 60 aniversario.

Es el momento ideal para vivir una nueva aventura y adentrarte en uno de los valles más bonitos y naturales de la provincia de Huesca. Enamórate de sus montañas y de sus kilométricos mantos de nieve. Aprender a esquiar en Aramón con las mejores ofertas puede ser flipante, pero hacerlo en buena compañía, con un equipo de expertos y profesores excepcionales y con un material de calidad, será un sueño hecho realidad del que no querrás despertar.

El paraíso blanco de los valles de Aramón

En el corazón del Pirineo de Aragón se encuentran los cuatro dominios que constituyen el motor económico y social en las zonas donde se desarrolla su actividad. Considerado como el dominio más grande de España con 294 kilómetros entre sus cuatro estaciones, los valles de Aramón llevan a cabo una actividad deportiva y turística más que atractiva.

Esquiadores en las pistas de Cerler, en el Valle de Benasque / cedida / Cedida

Elige tu montaña destino: Formigal-Panticosa, Valle de Tena: casi 200 km de pistas para esquiar y hacer snowboard, conocidas por la calidad de la nieve, sus paisajes y el après-ski más conocido de España, Marchica. Javalambre y Valdelinares: dos estaciones que pertenecen a la oferta de Aramón en la provincia de Teruel, con un ambiente familiar y tranquilo para una experiencia más personalizada y relajada. Cerler, Valle de Benasque: con más de 70 km de pistas, Cerler es conocida por sus condiciones para el esquí de alta montaña con una altitud de 2.630 metros. Es la pista ideal para los amantes del esquí avanzado en freestyle.

Sol, nieve y ofertas imbatibles

La temporada de esquí en Aramón llega cargada de ofertas para todos los amantes de la nieve. Tanto para los más profesionales como para los principiantes que quieren embarcarse en el deporte sobre nieve.

Para los clientes fidelizados, Aramón tiene preparado un código de descuento del 30% en la compra de un forfait, para que puedan disfrutar al máximo de sus estaciones favoritas a un precio increíble.

Los miembros del Club Aramón Plus también tienen razones para sonreír. Además del 30% de descuento, aquellos que ya hayan disfrutado de las pistas durante esta temporada, recibirán dos códigos de descuento adicionales y 5€ extra de descuento.

Para los debutantes, Aramón ofrece el Pack ‘Aprende a esquiar’, que incluye forfait, alquiler de material y clase por solo 59,90€ en las estaciones del Pirineo y 49,90€ en Javalambre. Perfecto para aquellos que deseen iniciarse en el esquí de manera sencilla y económica.

Esquiadora debutante recibiendo clases por primera vez / Cedida

Las familias también encontrarán opciones ideales. Aramón ofrece forfaits con tarifas especiales para grupos de al menos 4 miembros, con la posibilidad de añadir más integrantes. Las tarifas comienzan desde 42€ por persona en Formigal, 37,25€ en Panticosa y 39€ en Cerler. Además, hay opciones de forfait + alquiler de equipo desde 49,75€ o forfait + alquiler + menú desde 59,75€, para que disfrutar de la nieve en familia sea aún más accesible.

Familia de 4 miembros disfrutando de las promociones de Grupo Aramón / Cedida

En celebración del 60 aniversario de Formigal-Panticosa, Aramón ofrece un descuento de 6€ en todas las compras online de forfaits y productos asociados, para que todos puedan conmemorar esta ocasión especial.

Y para quienes desean una experiencia más completa, Viajes Aramón ofrece estancias más largas en las pistas con paquetes desde 96€ por persona, que incluyen alojamiento + forfait. Una opción perfecta para disfrutar de unos días completos en la nieve.

Sabemos que tu día no está completo sin Marchica

No hay nada mejor que pasar toda una jornada subiendo y bajando montañas de nieve en polvo o disfrutando de los rayos de sol que se reflejan en tus gafas mientras saboreas los últimos metros de la subida en telesilla. Bueno, sí que lo hay: Marchica Après-Ski. El after work de los amantes del frío, del invierno y de los deportes de nieve. Y es que no hay actividad que te merezcas más que esta; después de hacerte con todas las pistas de esquí de Grupo Aramón, no mereces menos que divertirte a lo grande y aprovechar el momento.

No te quites el gorro, ni el mono ni las botas, aún queda lo mejor de la estación de esquí de Formigal-Panticosa. Disfruta de la música en vivo de los mejores DJs, del ambiente festivalero invernal y de una de las mejores experiencias après-ski consolidadas de Europa.

Marchica te espera Zona VIP y Champagnería: Ofrece espacios exclusivos y una champagnería para quienes buscan una experiencia más sofisticada.

Ofrece espacios exclusivos y una champagnería para quienes buscan una experiencia más sofisticada. Fiesta al atardecer: Los asistentes pueden disfrutar de fiestas al atardecer con vistas sacadas de una postal, creando momentos únicos e inolvidables.

Los asistentes pueden disfrutar de fiestas al atardecer con vistas sacadas de una postal, creando momentos únicos e inolvidables. Música: La oferta incluye una amplia programación con DJs internacionales y eventos especiales durante toda la temporada.

Vive la experiencia al completo del Grupo Aramón y descubre todos los eventos musicales en sus estaciones, como M Big Room y M The Club en Formigal-Panticosa, y actividades en Cerler y Valdelinares, ampliando la oferta de actividades recreativas y de entretenimiento en el mejor destino: la nieve.