Mir: "El objetivo es sumar un mínimo de 15 puntos en los 11 partidos que nos quedan"

El técnico del Alcoyano, Vicente Mir, aseguró que antes de visitar esta jornada al Sevilla Atlético que la salvación de su equipo pasa por sumar "un mínimo" de 15 puntos en los 11 próximos partidos.

"Es una tontería mirar si ha ganado este o aquel equipo, porque al final para salvarte lo que tienes que hacer es puntuar tú. Por eso no me gusta hacer caso al resto de resultados. Lo más importante es lo que hagas tú y nuestro objetivo pasa por sumar un mínimo de 15 puntos en los 11 partidos que nos quedan", anticipó el técnico. Preguntado por el hecho de haber perdido en casa de otros tres filiales este curso dijo que le encantan ese tipo de retos. "Si no lo hemos conseguido aún, estoy convencido de que este sábado lo lograremos", resolvió el preparador.

Mir no se mostró preocupado por su futuro pese a la derrota del domingo en el duelo provincial ante el Hércules (1-2). "Voy muy feliz cada día a entrenar. La gente puede pensar lo que quiera pero es un club en el que se da mucha tranquilidad y donde da gusto trabajar. Queríamos ganar, sigo diciendo que me gustó el equipo y no queda otra que pasar página y olvidar esta derrota", precisó.

"Estamos en el buen camino, si seguimos así conseguiremos el objetivo. Desde que estoy aquí, solo el Real Madrid Castilla ha sido superior y hemos ganado a Ibiza y en Murcia, dos equipos que ahora están en puestos de play-off de ascenso. Las derrotas duelen pero hay que saber aguantar los golpes. Es lo que te dice la experiencia", apuntó.

Del filial sevillista dijo que está en un buen momento y tiene jugadores importantes para la categoría. "Nosotros como equipo experto y veterano podemos hacerles daño y hemos de aprovecharlo", recordó. Preguntado por los veinte goles marcados que les convierten en el menos goleador de la categoría dijo tener claro por qué no crean ocasiones. "Se lo digo a los futbolistas. Pero es una cosa de todos y también la suerte influye muchas veces. En los entrenamientos trabajamos mucho el gol pero en fútbol no siempre sale todo", recordó.