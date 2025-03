El Alcoyano es goleado en Sevilla y puede caer en descenso

El Alcoyano cae goleado (3-0) ante el Sevilla Atlético y puede terminar la jornada en zona de descenso del Grupo 2 de la Primera RFEF dependiendo del resto de los resultados.

Los de Vicente Mir viajaron a Sevilla en busca de sumar puntos que les permitan alejarse de la zona de peligro de la categoría, mientras que el filial del conjunto de Nervión recibió a su rival queriendo seguir en la lucha por entrar al "play-off" de ascenso. El choque arrancó con un primer cuarto de hora marcador por la igualdad y el respeto de dos equipos que poco ofrecieron arriba más allá de un acercamiento sevillista en pies de Ibra sin excesivas consecuencias sobre área de Jaume Valens.

El Alcoyano tardó en entrar al encuentro y, aunque tuvo esférico por momentos, volvió a evidenciar su carencia a la hora de gestionar las oportunidades de peligro que manejaban a su favor. El Deportivo intentó hacer uso de su juego exterior abriendo el campo para tratar de deshacer a un filial que estuvo serio atrás. La única vez en el primer tiempo que los visitantes crearon una ocasión en el área del Sevilla Atlético acabó con un golpeo de Lara al lateral de la red de Alberto. El final de la primera mitad estuvo marcada por un bagaje ofensivo muy pobre y llevó a los dos conjuntos a reevaluar sus planteamientos durante el descanso.

En la segunda mitad, el panorama empezó a ser muy preocupante para el Alcoyano, que dejó de ponerle cara al encuentro. A los cinco minutos, el filial abrió el marcador gracias a una asistencia de Sierra que definió Hormigo con un cabezazo al que Valens no llegaría. Empezó a zozobrar el Alcoyano y Sow, con una acción anulada, o Sierra posteriormente avisaron de que no estaban por la labor de bajar el ritmo.

No tardó en llegar el segundo tanto, cuando Pascual, que llevaba pocos minutos en el campo, generó una acción propia que ajustó al palo largo donde no pudo llegar Valens para poner tierra de por medio (2-0). Para más inri, cuando el Alcoyano quiso ir arriba tras no disparar en la segunda mitad entre los tres postes, apareció en un contraataque Pascual para sentenciar definitivamente el encuentro y despedir a su rival con una dolorosa goleada que le podría colocar en descenso. El Deportivo, desde el punto de penalti, pudo reducir distancias, pero lejos de ello, la pena máxima la adivinó Alberto para consumar la negativa dinámica de un Alcoyano que en la próxima jornada se enfrenta a domicilio a un rival directo por la permanencia, el Marbella.

Ficha técnica

Sevilla Atlético: Alberto, Dario, Iker Muñoz, Jalade, Sergio, Dasilva, Rivera (Leo Mascaró, 88'), Sierra (Antonetti, 79'), Alexandro, Hormigo (Isra, 79') e Ibra Sow (Pascual, 71').

Alcoyano CD: Valens, Andres (Cristian Herrera, 66'), Atienza, Carlos Blanco, Albisua, Lara (Velázquez, 90'), Antón, Sergi López, Mario Losada, Undabarrena y Pastrana.

Goles: (1-0) Hormigo, 50', (2-0) Pascual, 73', (3-0) Pascual, 84'.

Árbitro: Conejero Sánchez (comité extremeño). El colegiado amonestó a: por parte local, Hormigo, García Pascual y Alberto Flores; y, por parte visitante, Javier Antón Albisua y Pichu Atienza. Además, expulsó por los visitantes a Pastrana en el 88'.

Incidencias: Ciudad Deportiva Jesús Cisneros.

