Haritz Albisua: "Hay que estar más unidos que nunca"

El centrocampista del Alcoyano, Haritz Albisua, apeló a la unión y a estar "más unidos que nunca" ante la difícil situación que atraviesan los de Vicente Mir que podrían cerrar la jornada en puestos de descenso tras la derrota de ayer en la Ciudad Deportiva Jesús Navas frente al Sevilla Atlético por 3-0, donde el equipo ofreció en la segunda parte su peor versión de lo que llevamos de temporada.

"Ahora hemos de estar más unidos que nunca para sacar adelante esta difícil situación", fue el mensaje que ha querido transmitir el mediocentro vasco, que el sábado ejerció como capitán en el partido que enfrentó al Alcoyano contra el Sevilla Atlético.

"Todo lo que podía salir mal terminó saliendo peor. No hay excusa, el equipo no estuvo a la altura en la segunda parte. El primer gol de ellos fue una losa de la cual no conseguimos levantarnos y el resto del partido fue una empinada cuesta arriba", admitió ante los medios el centrocampista sobre la pobre segunda parte de los de Vicente Mir.

De la misma manera que reconoció el mal partido de su equipo, Haritz Albisua cree que la situación es reversible y que está capacitado para levantar el vuelo en las diez jornadas que restan de competición, aunque para ello el Alcoyano deberá romper esa racha de seis partidos sin ganar y de tres derrotas en los últimos cinco partidos. "No nos queda otra que levantarnos. Estos es fútbol y ahora queda lo más importante de la temporada. Hay plantilla para sacar adelante esta situación, pero para ellos de dar un plus más para que el equipo vuelva a la senda de los buenos resultados que nos saquen de donde estamos ahora", reflexionó el centrocampista.

Con la derrota en el Jesús Navas, se pone más cuesta arriba el reto lanzado por el técnico Vicente Mir de sumar un mínimo de 15 puntos para llegar a los 45 totales, puesto que el Alcoyano estaría obligado a conseguir la mitad de los puntos que le quedan por disputar.

"La lucha por la permanencia está tan igualada que da igual estar en una posición u otra, lo importante es sumar de 3 en 3 y nosotros no lo estamos consiguiendo. A Marbella hemos de ir con la mentalidad de ganar, no nos queda otra, en nuestra situación no podemos ir regalando puntos. Más que nunca hemos de ir todos a una", reiteró Haritz Albisua, que se perderá la visita a Marbella por acumulación de tarjetas.