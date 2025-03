El Intercity suma un punto que sabe a derrota contra el Recreativo de Huelva

El Intercity suma un punto con sabor a derrota ante el Recreativo de Huelva en el Antonio Solana. Los de Lledó lo tuvieron todo para ganar, o incluso golear, a su rival. Un balón al larguero de Borja Martínez, múltiples ocasiones o terminar el partido en superioridad son algunos argumentos que podrían haber hecho que los alicantinos cerrasen el partido con un resultado positivo ante un rival directo. Sin embargo, un penalti totalmente evitable cometido por Nacho González fue el que desencadenó las tablas finales en el marcador y, con ellas, la desaparición prácticamente total de lograr la salvación, ahora mismo hace falta un milagro.

Los de negro recibieron al decano con la idea de conseguir una nueva victoria que les catapultase en la lucha por seguir peleando posiciones de permanencia. Por su parte, el conjunto visitante llegó también con urgencia de obtener buenos resultados a su favor. El Intercity comenzó el encuentro dominando, siendo superior al Recreativo de Huelva y generando llegadas peligrosas por las bandas.

Antes del cuarto de hora, el cuadro alicantino merodeó el gol tras una acción donde el golpeo de Borja Martínez se topó con el larguero rival, colocando en jaque a Gálvez. Los de Lledó controlaron la posesión y el desarrollo del juego, aunque por momentos los visitantes se hicieron sólidos en defensa. El Intercity siguió intentándolo, pero sin éxito, lo que derivó que el primer tiempo que consumiera sin goles, pero con muy buenas sensaciones del equipo local.

La segunda parte comenzó de la mejor manera para el Intercity. En el primer esférico que los alicantinos pusieron en profundidad, Nsue pudo rematar el esférico para colocar el primer tanto del partido y así estrenar el marcador. A partir del gol, el Recreativo de Huelva apretó, juntó líneas y a través de combinaciones interiores trató de comprometer al cuadro local.

No obstante, los de Lledó estuvieron cómodos y acumularon acercamientos peligrosos que pudieron suponer el segundo gol del encuentro. Además, cuando solo faltaban diez minutos para el final, el colegiado expulsó con tarjeta roja directa a Rubén Serrano. El encuentro se le puso muy de cara al Intercity, pero en una acción aislada y con una infracción totalmente evitable en un balón que apenas tenía peligro Nacho González cometió penalti. Desde los once metros, convirtió el tanto del empate final Caballero y, pese a que los alicantinos lo intentaron hasta el final con centros laterales, no pudieron evitar un empate que sabe a derrota.

El Intercity suma un punto ante un rival directo que no vale para seguir en la dinámica para impulsarse a la salvación, de la que siguen distanciados por seis puntos. En ese sentido, a los de negro se le comienzan a acabar las pocas balas que aún tenían en la recámara y para seguir con opciones de lograr el milagro deben ganar al líder Ibiza a domicilio en la próxima jornada de la Primera RFEF.

Ficha técnica

Intercity CF: Samu Casado, San Emeterio (Pol Llonch, 87'), Nacho González, Andreu Hernández, Julio Gracia (Luka Stor, 87'), Nsue, Borja Martínez, Burlamaqui (Caballo, 87', Miki Codina, Sergio Montero (Mestanza, 55') y Ñito (Sito, 77').

Recreativo Huelva: Ruben Galvez, Rubén Serrano, Carlos Becken, Bahachille (Armero, 75'), Domínguez (Caballero, 59'), David del Pozo, Perejón, Raúl Navas, David Soto, Davinchi (Paolo, 59') y Caye Quintana (Luis Alcalde, 69').

Goles: (1-0) Nsue, 46', (1-1) Caballero (p), 85'.

Árbitro: Ojaos Varela (comité murciano). El colegiado amonestó con tarjeta amarilla: por parte visitante, a Bahachille y Raúl Navas. Expulsó por los visitantes a Rubén Serrano, 81'.

Incidencias: El Intercity-Recreativo de Huelva, correspondiente a la jornada 28 de la Primera RFEF, se ha disputado en el Antonio Solana.

