Tebas carga contra Ancelotti por el Real Madrid - Leganés: "Pedisteis cambiarlo y ahora tenéis menos de 72 horas de descanso"

Cruce de acusaciones entre LaLiga y el Real Madrid por la programación de los partidos. Un capítulo más entre la enemistad de la organización que preside Javier Tebas y el club que comanda Florentino Pérez. Esta vez, a cuenta del descanso de 72 horas que exigirá el equipo madridista para competir y que no tuvo de cara al partido frente al Villarreal (1-2), programado para la tarde del sábado, después de haber jugado un partido con prórroga y penaltis contra el Atlético el miércoles. Ancelotti, como portavoz de la entidad madridista: "No nos presentaremos a otro partido", impuso como condición el italiano sobre una franja de tiempo que no es obligatoria, sino una recomendación.

Tebas desvela una conversación con Butragueño

"Carlo, seguro que Emilio (Butragueño) te habrá contado que LaLiga había puesto el partido con el Leganés, de la próxima jornada, para el sábado a las 16:15. Con el objetivo de daros más descanso antes de la semifinal de Copa del Rey contra la Real Sociedad. Pero Emilio le pidió al director de competiciones de LaLiga cambiarlo a las 21.00 -seguramente con tu conocimiento y autorización, me imagino- para beneficiar a los que venían de la fecha FIFA. ¡Y ahora nos quedan menos de 72 horas entre el pitido final del partido del sábado y el inicio de la semifinal del martes! ¡Que se clasifique a la final el mejor!", ironizó Tebas el día después del triunfo del Real Madrid en Villarreal.

La raíz de la polémica está en la petición que el Real Madrid hizo para cambiar el horario del partido en tierras castellonenses, programado para las 18.30 del sábado. Desde el organismo que dirige Javier Tebas se habría negado esta posibilidad, según la versión que se traslada desde el club. La doble propuesta hecha por la entidad madridista no fue aceptada por Raúl Ojeda, quien ejerce de director de Competiciones de LaLiga. Los horarios de la jornada 28 se publicaron el 25 de febrero, tres semanas antes de los partidos y con la vuelta del Metropolitano ya programada para el miércoles a las 21.00 horas.

El Real Madrid ha sido el único de los equipos que han disputado competición europea esta semana que ha jugado su partido el sábado. El Atlético - FC Barcelona es el que cierra la jornada, a las 21.00 horas del domingo. Athletic, Real Sociedad y Betis también tienen sus compromisos en la jornada dominical, donde el único encuentro sin representación de equipos en competición continental es el Osasuna - Getafe (18.30), la franja que reclamaba el Real Madrid. Este tipo de negociaciones de horarios son habituales, ya no solo en LaLiga, también en otras competiciones europeas.

¿72 horas o tres días de descanso?

En la Serie A italiana, por ejemplo, los equipos que disputan Champions y otros torneos europeos, tienen sus partidos programados en franjas que no son tan rentables en lo televisivo, pero que ayudan a su descanso, como las de los viernes, en caso de la calendarización previa. LaLiga reconoce asimismo que en anteriores ocasiones se han pedido y atendido cambios, aunque recuerdan que el plazo de 72 horas no es una obligación, sino una recomendación. De hecho, el resto de equipos europeos citados se han visto involucrados en circunstancias similares a las que ha vivido el Real Madrid esta jornada.

La temporada pasada, el Atlético solicitó cambiar su partido de Copa contra el Athletic porque su rival tenía más descanso. En esta ocasión, el juez único rechazó el argumento de los colchoneros, porque, de acuerdo a resolución, la reglamentación no habla de las 72 horas que se están mencionando en todas las intervenciones, sino de "tres días", un periodo que sí se cumplía. Este debate volvió a abrirse para reprogramar el partido aplazado por la DANA de Copa de esta temporada entre el Real Madrid y el Valencia, que finalmente se resolvió merced a un recurso de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

AFE se pone del lado del Real Madrid

El sindicato que preside David Aganzo ha intervenido también en la polémica del Villarreal - Real Madrid, posicionándose del lado del cuadro blanco. "Consideramos fundamental que los jugadores dispongan de, al menos, 72 horas de descanso entre partidos para preservar su estado de salud, tanto a nivel físico como mental. Un criterio marcado, además, por las recomendaciones de FIFPro", explicó en un comunicado la organización.

"Como ya acordó AFE en 2020, tanto con la Real Federación Española de Fútbol como con LaLiga, a raíz de la crisis sanitaria, el intervalo mínimo entre partidos para preservar la salud de los jugadores sería de 72 horas. Ante el mayor riesgo de lesión y el deterioro por la fatiga posterior al juego que sufren los futbolistas, para AFE siempre ha sido innegociable que los jugadores que participen en dos partidos a la semana tengan un tiempo de recuperación de entre 72 y 96 horas", añadió AFE sobre un debate que seguirá dando que hablar en las próximas semanas de un calendario cargado de fechas que llega a su momento decisivo.