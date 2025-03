Un viaje anunciado del futbolista Francesco Totti a Rusia desata la polémica en Italia

El futbolista Francesco Totti, antiguo capitán de la Roma de la capital de Italia, vuelve a generar polémica. La razón, esta vez, es la noticia de que el próximo 8 de abril se ha organizado un acto con él como invitado de honor en el Premio Internacional RB, una gala en Moscú, organizada además por una plataforma de apuestas deportivas, la Bookmaker Ratings.

El anuncio ha llegado directamente desde Rusia, donde ya días atrás han aparecido carteles rosados con una fotografía del jugador y una frase en cirílico. "El emperador está regresando a la Tercera Roma", se leía, en referencia a uno de los apodos de la capital rusa en la época de la Rusia imperial (por su papel de centro del cristianismo ortodoxo).

Dicho y hecho, a Totti le han llovido críticas por todas partes en Italia, especialmente en redes sociales, donde muchos usuarios le han pedido de reconsiderar su decisión. Andrea Massaroni, coordinador romano del partido europeísta +Europa, se lo ha solicitado directamente, al decirle que él, que es “un ejemplo” de amabilidad y "corazón", no debería permitir que le asocien con un régimen que "pisotea los derechos humanos y la democracia".

Segundo viaje

La antigua estrella de fútbol no ha de momento comentado públicamente la información ni ha respondido a las peticiones que le han hecho. Aún así, fuentes cercanas a él, citadas por la agencia de noticias Ansa, habrían subrayado que su versión es que se trataría exclusivamente de un evento comercial, al que además en el pasado han acudido otros jugadores de alto nivel.

El propio Totti, de hecho, ya ha estado en ceremonias parecidas en Rusia, por ejemplo, en 2021. Ese año, sin embargo, su participación no suscitó grandes polémicas porque aún no había iniciado la invasión rusa a gran escala de Ucrania y las relaciones entre la UE y Rusia no eran tan distantes.