De Estambul a Róterdam: Morata lucirá galones en una selección huérfana de pesos pesados

El 19 de junio de 2023 España saltó al césped del legendario estadio holandés de De Kuip, en Róterdam, para jugar la final de la tercera edición de la Nations League con un once cargado de pesos pesados como Jesús Navas, Jordi Alba, Rodri, Unai Simón, Aymeric Laporte, Dani Carvajal... Y en punta, Álvaro Morata. El brazalete lo lucía entonces Jordi Alba, que terminó levantando su primer título como capitán de la selección. El siguiente lo alzó en el Olímpico de Berlín, Álvaro Morata. El de campeones de la Eurocopa.

Un once "huérfano"

Este jueves España regresa a 'La Bañera' de Róterdam, pero lo hace con un equipo muy distinto al que ganó la Nations League y también con muchos cambios respecto al que doblegó a Inglaterra en tierras alemanas el pasado verano. En el once que ponga sobre el césped Luis e la Fuente en la ida de estos cuartos de final de la Nations League ante los neerlandeses no estarán Rodri ni Carvajal, que superan lesiones de larga duración tras romperse los cruzados de la rodilla. Tampoco estarán Jordi Alba ni Jesús Navas, que dejaron la selección después de conquistar ambos títulos. Ni estará Aymeric Laporte, el mariscal de la defensa de De la Fuente, que está recuperándose de una lesión inoportuna que le ha impedido estar en esta convocatoria. Ni siquiera es seguro que Unai Simón sea el portero titular, ya que el del Athletic no está funcionando todavía al máximo de su rendimiento tras recuperarse de una operación en la muñeca y Valverde le está alternando en la portería de los Leones con Julen Aguirrezabala. Por lo que el meta titular podría ser el catalán David Raya, que está rindiendo a muy alto nivel desde que es titular con España.

Por todo ello, Álvaro Morata, que está jugando cedido esta temporada en el Galatasaray de Estambul, será el hombre encargado de lucir los galones y liderar a España en un partido complicado ante un rival de mucha exigencia y en un ambiente muy hostil. Morata decidió marcharse del Milan durante la pasada Eurocopa y el club italiano lo cedió a Turquía. Allí está volviendo a recuperar su nivel de juego y a disfrutar sin la presión que tenía en Italia o en España.

El "capitán de la Familia", como le bautizó De la Fuente durante la Eurocopa, sufrió una distensión muscular que le dejó en el dique seco la segunda parte de febrero. Sin embargo, se ha recuperado perfectamente y en los seis partidos que ha jugado con el Galatasaray acumula tres goles y una asistencia. En el último, ante el Antalyaspor, completó un gran partido anotando un gol y dando una asistencia a su compañero Osimhem, con el que forma una dupla que ha disparado las expectativas de su afición. Después de golear (4-0) a su rival, son líderes de la liga turca con 71 puntos, diez puntos más que el segundo, el Fenerbahçe de José Mourinho.

A sus 32 años, Morata es el jugador más utilizado por Luis de la Fuente desde que es seleccionador, participando en 23 partidos, y el máximo goleador en la etapa del técnico de Haro, con 7 tantos (empatado con Oyarzabal). Morata ha lucido el brazalete en 17 ocasiones desde que el nuevo seleccionador ocupa el cargo, hace 27 partidos, y en esta ocasión, ante Países Bajos, el madrileño volverá a ser la cara visible en la salida al campo de la selección al liderarla.

Anfitrión de Asencio, Huijsen... y Samu

En estas pocas horas de convocatoria de la selección en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, el delantero de Fuenlabrada ya ha ejercido de anfitrión de los nuevos convocados por de la Fuente, los defensas Raúl Asencio y Dean Huijsen, para que se sientan cómodos y no echen nada en falta. Álvaro también ha estado especialmente pendiente de Samu Omorodion, el hombre llamado a competir con él por el puesto de delantero centro, que completa su segunda aparición con la absoluta después de debutar el pasado mes de noviembre en Nations League ante Suiza sustituyendo en el descanso a Morata.

Así que será Morata quien luzca el brazalete y los galones en un partido, el de ida de estos cuartos de final de la Nations League, que dentro del vestuario de la selección se ha calificado como "eliminatoria trampa" por la dificultad que ofrece una selección como la neerlandesa. En los 27 partidos que ha dirigido De la Fuente como seleccionador, España se ha medido a Noruega, Escocia, Italia, Croacia, Georgia, Chipre, Colombia, Brasil, Andorra, Irlanda del Norte, Albania, Alemania, Francia, Inglaterra, Serbia, Suiza y Dinamarca. Por tanto, estos Países Bajos de Ronald Koeman, su rival número 18, serán un adversario contra el que se estrenará el de Haro. Morata sí sabe lo que es cruzarse con la 'Oranje' a la que se ha medido en dos partidos de los 84 que ha jugado con la absoluta. Ambos amistosos y ninguno con victoria: una derrota (2-0) en 2015 en el Amsterdam Arena y un empate (1-1) en 2020 en el mismo escenario. Por tanto, el madrileño tratará de sacarse la espina siendo el mascarón de proa de esta selección cargada de juventud y talento.