Morata: "Si hubiese pensado más las cosas, no me hubiese ido del Atlético"

El internacional español Álvaro Morata ha reconocido que se arrepiente que haberse marchado del Atlético de Madrid el pasado verano, asegurando que "no" supo ver "la realidad" y que cuando estás "mal" tomas "decisiones equivocadas", además de confesar que "no" tuvo en cuenta que el entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone, también le "valoraba" y le "quería".

"En verano tenía que haber pensado más las cosas, haber pensado si irme del Atleti o no, ahora no vale de nada cambiarlo", señaló el delantero del Galatasaray en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER. "Cuando tú no estás bien a ciertos niveles de tu vida tomas decisiones equivocadas, no solo en el fútbol. No se pueden cambiar, hay que ir hacia delante y estamos muy felices", añadió.

Preguntado por si volvería a tomar la decisión de marcharse al AC Milan si volviese atrás, el capitán de 'La Roja' fue claro. "No, seguramente no la hubiera tomado. Ahora me doy cuenta de que no supe ver la realidad; justo cuando fuimos campeones de Europa en el Atleti había cada vez más gente que me quería, que había conseguido entenderme. Son decisiones que tomas en tu carrera y no puedes hacer nada", indicó.

"Cuando tú estás pasando por momentos complicados, las cosas las ves grises, negras, no las ves con claridad, por mucho que tengas gente cerca, que te quiere, que te dice que te estás equivocando o que no es lo apropiado. Son momentos rápidos, tienes que tomar decisiones rápidas. A mí me estaba molestando un poco la cabeza en la Eurocopa todo este tema, y salió la oportunidad del Milan que el míster me llamaba cada día", continuó.

En este sentido, reconoció que muchos seres queridos le advirtieron que se estaba equivocando. "Mi padre el primero, Juanma -López, su agente-... Ellos te dan su opinión y yo les traté de dar la mía también, que era una buena oportunidad, una buena experiencia y que el míster me quería allí. No supe ver que también aquí el míster me valoraba y me quería", apuntó.

El atacante madrileño también se deshizo en elogios hacia el técnico argentino. "El año pasado lo pasé muy mal, y descubrí una parte mucho más sensible, mucho más sentimental del 'Cholo'. Como persona, a mí me sorprendió mucho, por cómo me ayudó en un tema personal; ya no estoy hablando de fútbol, de decisiones, de táctica o de si tenía que haber jugado más o menos. Él tiene sus ideas, pero yo me llevé una gran sorpresa con el 'Cholo' como persona cuando realmente yo estaba mal y lo conocí bien", manifestó.

Por otra parte, explicó su marcha del Milan al Galatasaray. "En el Milan empezamos un proyecto con Fonseca, que fue el que me llamó para ir. Yo estaba contento, tuvimos buenos resultados, ganamos al Inter, ganamos al Madrid en 'Champions', haciendo muy buenos partidos, y de repente se empezó a complicar toda la situación. Llegó un míster nuevo, y cuando empieza a parecer que eres un problema... Yo preferí marcharme", afirmó.

"Era una posibilidad ir a vivir una experiencia en familia, en un club que es el más grande de Turquía. Yo sigo teniendo contrato con el Milan, no es definitivo, pero no me importaría quedarme allí porque estoy muy contento y ya me he adaptado muy fácil y muy rápido", confesó.