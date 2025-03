Oyarzabal y Unai Simón meten a España en la Final Four de la Nations League

España estará en la Final Four de la cuarta edición de la Nations League. Defenderá su condición de vigente campeón y llega por tercera vez a la pelea por el título de esta competición que va ganando atractivo y prestigio. Si en De Kuip el héroe fue Mikel Merino, en Mestalla le tocó el turno a otro Mikel, Oyarzabal, que anotó los dos primeros goles de España. Pero Holanda nunca bajó los brazos e igualó el marcador hasta en tres ocasiones castigando los errores en la salida del balón de los españoles en el correcalles que se convirtió el choque, lo que le permitió llevar la eliminatoria a la tanda de penaltis. Ahí se hizo grande Unai Simón y Pedri certificó el pase a la Final Four de una selección que sigue creciendo... y sufriendo.

Luis de la Fuente regresó de Róterdam con un par de asuntos revoloteando en su cabeza. En primer lugar, los problemas de Pedro Porro para sacar la pelota jugada ante la presión holandesa y su tendencia a meterse en el área demasiado pronto esperando la caída adentro de Gapko. Carencia esta que terminó provocando el primer gol neerlandés. La otra, la falta de chispa en la presión de un Pedri que corrió detrás de Reijnders y Frenkie de Jong, y de un Morata que no mostró la voracidad de otras veces. Del técnico de Haro se podrán decir muchas cosas, pero no que no toma decisiones. En De Kuip sacó del campo a Pedri y Lamine y en Mestalla dejó en el banquillo a Porro, Pedri y Morata apostando por la asociación de Mingueza y la frescura de Dani Olmo y Oyarzabal. No siendo amigo de revoluciones ni cambios estructurales, De la Fuente descosió su once fetiche buscando reponer los déficits que encontró en la ida.

Oyarzabal se 'inventa' un penalti

Y España mostró otra cara. Más reconocible, feroz en la presión y más fluida con la posesión. Zubimendi y Fabián siempre aparecían como tercer hombre para triangular y Mingueza y Huijsen sacaban con descaro y criterio la pelota atrás. Además, a los seis minutos Oyarzabal amortizó su titularidad en una pared sin peligro aparente con Olmo en la que se adelantó al ingenuo Van Hecke en el área poniendo el cuerpo para ser atropellado por el central. Penalti tan tibio como inocente que el propio Oyarzabal atornilló a la red ante la euforia de Mestalla.

El realista volvió a marcar cuatro minutos después, pero cuando recibió el pase de Lamine estaba un paso adelantado. El segundo gol pudo llegar dos minutos después, cuando Huijsen salió de la cueva conduciendo con su zancada larga mientras rompía líneas para dar un pase al espacio que dejó solo a Nico Williams ante Verbruggen, que sacó una mano milagrosa. El primer cuarto clamoroso de los de De la Fuente no terminaba de encauzar el duelo con un segundo directo al mentón de los de Koeman. España estaba intensa, pero Lamine no estaba preciso en el pase ni Nico en la definición y eso permitió a los neerlandeses recomponerse alrededor del balón y de un Frenkie de Jong que no terminaba de activar a Frimpong y Gapko. Por no hablar de un Memphis fuera del radar. Al descanso llegaban más enteros los de Koeman y un solo gol abajo, pero no habían creado ningún peligro en la portería de Unai Simón.

Arrancó la segunda parte con otra decoración completamente diferente. Holanda subió dos puntos su agresividad ofensiva y Kluivert probó a Unai en una contra que delató un escenario más abierto y peligroso. La pelota cambiaba de bando con más velocidad de la recomendable y a los siete minutos de la reanudación un centro al área terminó con un agarrón de Le Normand a Memphis tan tibio como innecesario. Y Turpin, como en la primera parte, señaló penalti. Memphis lo transformó igualando el partido y la eliminatoria. Había demasiada precipitación española y el choque se había revolucionado de forma inconveniente.

Nations League: España - Países Bajos, en imágenes. / Alberto Saiz / AP

Trató Fabián de recuperar el pulso con la pelota en los pies, cosa que agradeció el equipo permitiendo a Olmo y Nico plantarse ante Verbruggen llegando desde atrás. Pero el meta resolvió con acierto las oportunidades. Los balones se paseaban por las áreas cargados de incertidumbre, un escenario incómodo para España, que había interiorizado las palabras de su entrenador cuando avisó en la previa que "en el fútbol, como en la vida, también es bueno sufrir". Y en una de esas contras, con Ferran en la banda presto para entrar como ariete, Oyarzabal remachó a la red de cabeza una contra llevada con éxito por Lamine y Nico. Mikel se retiraba ovacionado y exhausto dando paso al 'Tiburón'.

Lamine marca en la prórroga

No frenaron el correcalles los de De la Fuente y en una salida de área Olmo perdió un balón que Maatsen terminó enroscando en la escuadra de Unai Simón para empatar el encuentro. Sufrir, sufrir y sufrir... Acudió De la Fuente a Pedri y Merino en el tramo final, esperando otro milagro antes del 90 que no llegó y el encuentro se marchó a la prórroga. Y en ella, con el combate con los dos púgiles lanzando golpes podía caer para cualquier lado. Corría el minuto 102 cuando Huijsen recibió la pelota, levantó la cabeza y adivinó a Lamine apareciendo a la espalda de la zaga holandesa. Allí puso la pelota y allí apareció Yamal, que en esta eliminatoria ha estado un punto ofuscado, para adelantar a España sacando un latigazo salvaje que Verbruggen solo pudo ver pasar. España se adelantaba por tercera vez. Pero la ventaja apenas le duró seis minutos, los que tardó en aparecer en el área Xavi Simons y ser atropellado por Unai en el penalti más claro de la noche. Gol y a empezar con doce minutos por delante.

Había advertido De la Fuente que "el jugador más importante de esta selección es el equipo. Nadie es imprescindible, los jugadores lo saben". Y siendo fiel a su filosofía oxigenó el equipo hasta terminar con un once con Simón; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Aleix García, Mikel Merino; Lamine, Pedri, Baena y Ferran. Entre ellos estaban los elegidos para resolver la tanda de penaltis. Unai tocó el primero de Van Dijk y adivinó el segundo, pero los dos acabaron en la red. Merino y Ferran empataron. Simons y Alex tampoco fallaron. Después llegó Lang y la mandó al larguero, pero Verbrguggen acertó con el disparo de Lamine. Marcó Taylor e hizo lo propio Baena. Y entonces Unai desvió el disparo de Malen y Pedri anotó el tanto de la clasificación poniéndola en la escuadra. España estará en la Final Four de la Nations League. ¡Qué manera de sufrir!