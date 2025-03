Mario Hernández: "El Calpisa es lo mejor que ha existido en el balonmano español"

Pregunta: ¿Cómo llega el Calpisa a su vida?

Respuesta: En el verano de 1974, yo llevaba dos temporadas en el Bidasoa, jugando contra el Obras del Puerto y un día Pitiu me dijo que me quería en Alicante, que tenía que estar con ellos porque se iba a hacer un superequipo.

P: ¿Dudó en aceptar?

R: Me pusieron sobre la mesa un muy buen contrato, pregunté a mi familia y todos me dijeron que era una oportunidad que no podía dejar escapar. Pitiu fue convenciendo a la directiva para fichar a jugadores que él conocía de la selección.

P: El club cumplió las expectativas que prometía Pitiu, desde luego.

R: Era un equipo espectacular, único en toda España, el club firmó a ocho internacionales y recuerdo que el primer partido el pabellón estaba a rebosar, pero que fuera se quedaron sin poder entrar otras 500 personas.

P: ¿Qué decíais los jugadores internacionales al llegar a aquel club tan ambicioso?

R: Que era una pasada, que había que ser campeones sí o sí en el primer año para que aquello continuara y que la directiva y el patrocinador no se cansaran de apostar.

P: Aquella 74-75 fue una temporada de ensueño: 21 victorias, una sola derrota...

R: Fuimos líderes de principio a fin, sólo perdimos un partido contra el Marcol y unas semanas después del título de Liga llegó la Copa.

P: Y no quedó ahí, claro.

R: Fueron cuatro Ligas seguidas, tres de ellas acompañadas también de la Copa. Y luego aquella Recopa de la 79-80, fue un éxito apabullante.

P: Hubo una implicación total de aquellos jugadores con caché como Perramón, Goyo, Tauré, Santos Labaca...

R: Se entrenaba por la tarde porque el entrenador, López Cuadra, era militar y no podía por la mañana. Pero nosotros, los internacionales, que no trabajábamos en otra cosa más que en el balonmano, quedábamos todas las mañanas para ir a entrenar y hacer sesión doble. Ensayábamos lanzamiento, físico, pesas, técnica individual...

Mario Hernández, en la actualidad. / INFORMACIÓN

P: ¿Cómo era aquel Calpisa de puertas adentro?

R: No hubo otro club como éste, el Calpisa es lo mejor que ha existido en el balonmano español. Eran ocho o nueve directivos preocupados en que todo fuera sobre ruedas y que nunca nos faltara de nada a los jugadores.

P: ¿Cuáles eran esas comodidades que diferenciaban al Calpisa de otros equipos?

R: Mira, había un directivo, el señor Alfredo, que sólo se dedicaba a tener detalles en los cumpleaños de los familiares de los jugadores. Un club que cuida esos detalles es un club señor, tenía ese tipo de deferencias que demostraban la categoría.

P: El resto de compañeros de selección seguro que les pedían fichar por aquel exitoso equipo.

R: Claro, la gente estaba deseando venir, es que la dimensión era brutal, éramos el único equipo que viajaba en avión a los partidos, eso no lo hacía ni el Atlético ni el Barcelona.

P: ¿De qué directivos se acuerda cuando echa la vista atrás?

R: De Andrés Muñoz, que era el presidente, y también de Juan Bautista Torregrosa, el presidente de la constructora Calpisa que vivía en Madrid y nos invitaba al Batiste para celebrar muchas victorias.

P: ¿Se acercaba a veros jugar?

R: Estaba como loco con nosotros, iba y volvía. Era espléndido y por encima de todo quería que le ganáramos siempre al Barcelona. Entraba al vestuario y nos preguntaba si les íbamos a ganar y después de que contestáramos decía él:«Pues si ganáis, tenéis tanto de prima».

P: ¿Qué teníais firmado de prima si ganabais la liga?

R: Se acordó que nos pagarían un viaje a Japón. A los que no fuimos nos dieron el dinero, pero sé de buena mano que se lo pasaron muy bien. Era un club muy bien organizado.

P: ¿Cómo fue la celebración de aquel primer título del que se cumplen ahora 50 años?

R: Fue una locura porque ganamos en el pabellón del Atlético, se celebró muchísimo, a la vuelta estaban los aficionados esperándonos y luego el Ayuntamiento preparó una buena fiesta en la plaza. La ocasión lo merecía, nunca un equipo alicantino había ganado un título nacional.