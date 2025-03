Topuria habla claro sobre su cambio de categoría y sus opciones de pelear en España

El luchador alicantino Ilia Topuria, campeón del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC), se mostró convencido de que habrá nuevo campeón del peso ligero, división a la que anunció hace meses que subirá, porque "ninguno" está a su nivel, al mismo tiempo que confesó que no sabe "si vale la pena" pelear en España.

"Yo ya soy el campeón del mundo del peso ligero. Lo tengo claro. No me apunto a una competición sin saber si voy a ganar o no. Estoy seguro de que voy a ganar. Ninguno está a mi nivel", expresó 'El Matador' en una entrevista a la revista Men's Health.

Y es que el deportista afincado en Alicante está "bastante motivado" y "emocionado" con esta "nueva aventura" de subir y cambiar de categoría. "Es como el cambiar de casa, de lugar, de entorno", comparó. "Lo que la gente todavía no comprende es que no dejo mi categoría de peso porque me es superfácil dar el peso, para dar 70 kilos soy pequeño. Mi anatomía de forma natural pertenece a este peso. Así que más de uno se va a encontrar con algún problema que estoy seguro que no va a poder resolver, pero me hará aún más gracia vivirlo en persona", agregó.

"¿Vértigo por qué? Sé que no voy a bajar en estos momentos de peso, y no quiero retener a toda una división. Hay chicos que se están preparando todos los días, que están luchando, igual que yo, por sus sueños.... Y retener el título sería muy egoísta por mi parte. Además, yo soy el campeón del mundo, dejando el título vacante o no. No necesito ningún cinturón para sentirme válido", explicó sobre su decisión de dejar el peso pluma.

¿UFC en España?

Además, Topuria abordó la situación de la llegada de la UFC a España, algo que ahora ve algo más lejano. "Antes estaba mucho más convencido", lamentó. "Pero después de haber tenido un par de conversaciones, de que me hayan explicado la realidad, la verdadera película detrás de esto y lo que yo tendría que poner encima de la mesa para que eso sucediera... no sé si en estos momentos vale la pena, la verdad", reconoció.

Topuria se prepara para un combate / UFC

También aprovechó para zanjar la polémica con el futbolista Cristiano Ronaldo, quien en su día defendió que "Topuria habla demasiado", y le respetará "si gana a Max Holloway", porque "no ha peleado con los mejores". Unas declaraciones a las que el hispanogeorgiano no dudó en responder.

"Es un gran deportista, un gran atleta, pero luego tuvo ahí algo que se le escapó... Cómo un tío con tanta experiencia con los medios de comunicación ha caído en esta trampa y se ha expresado sobre una persona que no conoce. Estoy seguro que esa no es la opinión que él tendría sobre mí si me conoce en persona. 100% seguro", afirmó.