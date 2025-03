¿Cuál es el nuevo apodo del campeón Ilia Topuria?

El alicantino Ilia Topuria recibe este martes un homenaje en la histórica ciudad de Toledo, donde el Ayuntamiento ha decidido otorgarle el honor de nombrar una de las calles del municipio con su nombre y apellido. Durante los actos previos, el campeón del mundo de la UFC, que ha anunciado su cambio de peso, por lo que deja el cinturón de la categoría pluma vacante, también ha desvelado que tendrá un nuevo apodo.

«'El Matador' es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo, porque mucha gente... Es lo que siempre digo. Necesita creer. Necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo», introdujo, a modo de explicación, Topuria sobre su decisión. «Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser 'La Leyenda'», afirmó el luchador alicantino.

Nueva identidad

Está por ver el día y rival ante el que estrena este nuevo apodo, que va un paso más allá en la búsqueda de la grandeza que caracteriza a Topuria. El alicantino, en los últimos días, no se ha cortado a la hora de señalar a cualquiera que sea su próximo oponente en el peso ligero. «No me apunto a una competición sin saber si voy a ganar o no. Estoy seguro de que voy a ganar. Ninguno está a mi nivel», expresó en una entrevista a la revista Men's Health.

En la misma entrevista, Topuria también sorprendió al actualizar la posibilidad de que la UFC desembarque con un evento en España en los próximos meses, algo que se daba prácticamente por hecho tras sus victorias ante Volkanovski y Holloway, con una pelea en el Santiago Bernabéu (Madrid). «No sé si en estos momentos vale la pena, la verdad», aseveró.

Topuria se prepara para su combate / / UFC

Por lo tanto, está por ver el evento de UFC y el lugar en el que Topuria estrena su nuevo apodo de 'La Leyenda', y si con esta nueva identidad mantiene el excelente legado que deja 'El Matador', con un registro de 16-0, invicto, en la compañía de artes marciales mixtas y el título de campeón mundial en peso pluma.