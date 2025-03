El benidormense Miguel Fuster, nuevo piloto del Alpine Recalvi Rally Team

El Alpine Recalvi Rallye Team, que defiende la corona del CERA (Campeonato de España de Rallyes de Asfalto) con el espectacular Alpine A110 GT+, ha anunciado la incorporación del piloto benidormense Miguel Fuster, hexacampeón nacional de la categoría.

El alicantino, que ha ganado sus seis títulos entre 2003 y 2018, entra a formar parte de la escuadra oficial Alpine Recalvi Rally Team, que amplía este año su programa deportivo, junto a su navegante, Alba Sánchez. Miguel Fuster, el piloto más laureado en activo a nivel nacional, se reincorpora así de nuevo, a través de este proyecto, a la órbita de Renault Group España, la compañía que mayor relevancia ha tenido a lo largo de su dilatada y exitosa carrera.

Fuster debutó como piloto de rallyes en 1989, al volante de un Renault 5 GT Turbo. A continuación, dio el salto al CERA (Campeonato de España de Rallyes de Asfalto) encuadrado en la Copa Renault de la época, pilotando primero un Renault Clio 16V, y, seguidamente, un Renault Clio Williams. En 2003, el benidormense se proclamó por primera vez campeón de España de rallyes de asfalto a los mandos de un Renault Clio S1600, marca a la que regresó como piloto oficial en 2017, con un Renault Clio N5 que llegó a aupar al segundo peldaño del podio del Rallye La Nucía-Mediterráneo.

Ahora, ocho años después, el piloto alicantino vuelve a unirse a Renault Group España para defender los colores del equipo oficial Alpine Recalvi Rallye Team, al volante del novedoso Alpine A110 GT+ de última generación, con el que los vigentes campeones del CERA (Campeonato de España de Rallyes de Asfalto), Jorge Cagiao y Javier Martínez, debutan igualmente este fin de semana en la primera cita del calendario, el Rallye La Llana-Ripollès.

El piloto alicantino, Miguel Fuster, seis veces campeón del CERA. / Jose Navarro

“Estoy encantado de volver a formar parte de Renault Group España, que lo siento ya casi como una familia. Tengo muchas ganas de empezar ya este nuevo proyecto con el Alpine Recalvi Rallye Team. El Alpine A110 GT+ es una pasada, me ha enamorado desde que me he subido en él la primera vez", declaró Miguel Fuster. "Me encuentro muy cómodo con el coche y con el equipo, creo que Alba y yo podemos hacer un buen papel este año para apoyar a nuestros compañeros, Jorge Cagiao y Javier Martínez, ayudarles en la defensa del título, y que entre todos contribuyamos a que Alpine y Recalvi sigan triunfando en España”, añadió el benidormense.