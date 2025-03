José Lara culpa a Vicente Mir de la derrota frente al Mérida

El atacante del Alcoyano, José Lara, tras la derrota ante el Mérida (2-3), deslizó una crítica al planteamiento táctico de Vicente Mir con el que empezaron el partido, defendió la actitud del equipo y se mostró disgustado por su falta de continuidad.

"Habrá que preguntarle a él por su planteamiento. El partido se nos fue en la primera mitad. Luego sí que acierta con los cambios y el equipo reaccionó", aseguró Lara, que entró al partido en el descanso, después de que Vicente Mir realizara un triple cambio y junto al ex del Sevilla y Betis entraran Yacine Qasmi y Carlos Blanco.

"Es duro perder en el descuento cuando has igualado un 0-2 en contra. Solo queda pasar página e intentar centrarse en ganar el domingo en Ceuta. No será fácil, pero tampoco es fácil ganar en ningún campo de la categoría. Ellos además en casa están muy bien, son de los mejores equipos como locales y encima son los nuevos líderes del grupo", aseguró.

Para José Lara no es un problema de actitud lo que ha llevado al Alcoyano otra vez a los puestos de descenso. "Ahí pongo la mano en el fuego por esta plantilla. El equipo está trabajando bien y el problema está en los resultados. Hemos de cuidar más los detalles, no puede ser que nos hagan tanto daño los rivales en las contras", reflexionó.

Lara se mostró satisfecho con su rendimiento en los minutos que tiene, pero lamentó no tener más continuidad. "No soy el que más siente el Alcoyano, pero cuando me pongo su camiseta se nota y frente al Mérida ha vuelto a demostrarse. Hace tiempo que se habla de mi momento, pero sin continuidad es complicado que lo tenga. Habrá que preguntarle a otras personas cuando llegará ese momento", anticipó.