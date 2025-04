El Espanyol pisa el acelerador hacia la permanencia

El Espanyol, con goles de Roberto Fernández y el uruguayo Leandro Cabrera en la primera parte y dos más de Javi Puado y Pere Milla en la segunda, goleó en Vallecas, tomó aire en la clasificación y se alejó del descenso a costa de un Rayo que, virtualmente salvado, ve frenada su ilusión europea.

Con la ilusión desbordada por alcanzar los 40 puntos, acariciar la salvación y soñar con Europa, el Rayo regresó a Vallecas pero no tardó en verse sorprendido por un Espanyol que, acuciado por la necesidad de ganar para alejarse del descenso, salió con una marcha más que los locales.

A los siete minutos, el conjunto catalán avisó con una ocasión muy clara que terminó con un disparo cruzado de Antonio Roca en el mano a mano con el argentino Augusto Batalla y, solo cinco minutos después, llegó el primer zarpazo. Edu Expósito botó un córner desde la izquierda y Cabrera, en el punto de penalti, ganó en el salto a Pedro Díaz y remató de cabeza un balón que no pudo sacar en línea de gol Randy Nteka.

Sin casi tiempo para asimilar ese tanto, el Espanyol anotó el segundo. Ésta vez tras un error grave de Nteka, que perdió un balón en la medular que recuperó Puado, que a su vez se aprovechó de la debilidad de Aridane para ceder el esférico a Roberto Fernández, que no falló en su remate por bajo ante Batalla.

Hasta el descanso el partido fue un quiero y no puedo del Rayo, que se mostró plano en ataque, sin recursos imaginativos para ese último pase decisivo y flojo en defensa, lo que provocó algún que otro susto que a punto estuvo de convertirse en el tercer gol como un disparo ajustado de Puado que se marchó cerca de un poste.

En el descanso Iñigo Pérez decidió mover su banquillo y sustituyó a los dos protagonistas negativos en el segundo gol, Nteka y Aridane, para dar entrada al uruguayo 'Pacha' Espino e Isi Palazón. Con la energía de ambos el equipo mejoró aunque no creó grandes ocasiones. La mejor fue un disparo de puntera de Álvaro García a los 62 minutos que despejó bien Joan García.

El Espanyol, con la ventaja del marcador, jugó tranquilo bajo los designios en la medular de Urko González de Zárate y Edu Expósito hasta que mediada la segunda mitad sentenció el choque. Lo hizo tras un penalti de Pathé Ciss sobre Roberto Fernández que Puado no falló desde los once metros.

Tras el tercer gol, Iñigo Pérez puso sobre el césped a Raúl de Tomás, que tras superar una enfermedad y un largo periodo de inactividad, debutó en Liga en esta jornada 30 cinco meses después de jugar su último partido oficial en Copa del Rey el 29 de octubre de 2024. La afición le recibió con aplausos.

El delantero madrileño saltó al césped motivado pero también resignado por un marcador tan cuesta arriba que volvió a cambiar de número en el minuto noventa, cuando Pere Milla aprovechó otro error defensivo de la defensa rayista para anotar el cuarto y dejar sobre la lona al equipo madrileño.