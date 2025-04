El Intercity se diluye bajo la lluvia de Madrid (4-1)

Visita del Intercity al feudo del Atlético de Madrid B donde los de Lledó prácticamente llegaban sin margen de error en su búsqueda a la desesperada y cada vez con menos probabilidades de evitar el descenso de categoría. El filial colchonero metido en la pugna por el play off no parecía el rival más asequible para sumar de tres, si bien el encuentro iba a dar salida con dos equipos midiendose y un terreno de juego pasado por agua, lo que convertía el choque con el paso de los minutos en una carrera de fondo a la busca de área rival.

Avisó el equipo local en un primer remate de Boñar que atajaba Samu y que no volvería a tener ocasiones de gol hasta que Julio desde fuera de área ajustaba un golpeo al poste de Samu Casado, colocando el 1-0 al cuarto de hora. El Intercity se intentó recomponerse del gol local y pese a que no puso en jaque área de Iturbe, colocaría el empate en un golpeo desde fuera del área con el exterior de Burlamaqui que superaba al meta colchonero para devolver la igualdad. El primer tiempo acabó con mejor sabor de boca para el Intercity tras un arranque donde quien mejores sensaciones tuvo fue el filial de Fernando Torres.

En la segunda mitad volvió a cargar de incio el Atlético sobre área del Intercity y dispuso de una doble ocasión donde Omar primero y Rayane a renglón seguido no conseguían acertar en área de los de Lledó. El empuje local le llevó de nuevo a adelantarse, balón que Pablo Pérez ejecutó con la zurda lejos de Samu Casado y dando de nuevo a los de Fernando Torres ventaja, situación de nuevo contra las cuerdas para un Intercity al que le iba la vida en sumar el triunfo.

No dejó el filial responder a los de Lledó y apuntillaron la opción alicantina de rescatar algo válido en otro zarpazo de Jano ajustado al poste para dejar noqueado a un Intercity que perdía pulsaciones a un ritmo preocupante. Cuando el Intercity se desangraba tras no comparecer en el segundo tiempo en Majadahonda, el cuarto llegaba de una asistencia de Diego Bri que Janneh de cabeza culminaba con un testarazo que alojaba en la red. La goleada estaba consumada y las sensaciones de barco a la deriva el día que más urgencia presentaba el Intercity consumando la segunda derrota consecutiva, complica muy mucho cualquier las opciones alicantinas de no caer a 2 RFEF.

