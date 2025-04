La paradoja de Schrödinger

No hay nada como una buena metáfora para explicar la realidad. Sirva esta columna semanal como ejemplo, aunque este procedimiento no lo inventara yo. Ya lo hizo Erwin Schrödinger cuando trataba de describir la física cuántica y desacreditar la interpretación que hacían sus colegas Bohr, Born y Heisenberg. Para explicar el comportamiento de las partículas en el mundo cuántico, en el que pueden convivir dos estados a la vez, superpuestos, no se le ocurrió otra cosa que poner el ejemplo del gato que vive en una cámara en la que hay un átomo radiactivo. Es posible que el átomo se descomponga y la radiación mate al gato, pero no lo sabemos hasta que no abrimos la cámara. Según la física cuántica, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, con sus dos estados superpuestos, que únicamente se materializan cuando el observador interviene (y entonces hay gato vivo o gato muerto, pero ya no hay gato encerrado). Una locura, ¿verdad? En el universo cuántico un objeto puede estar en varios estados al mismo tiempo, en superposición. Hasta que no nos acercamos a él y lo comprobamos, no se materializa uno de esos estados. Es como si la realidad tuviera varias versiones y solo una de ellas se concretara cuando nos paramos a observarla. Si les cuesta comprenderlo, no se preocupen. Schrödinger y Einstein estuvieron intercambiando un montón de cartas sobre este tema, y un siglo después los físicos aún no saben por qué las leyes de la naturaleza que rigen el comportamiento de las partículas más pequeñas no parecen funcionar con objetos más grandes. Por qué lo que sabemos de los átomos no nos sirve para entender los planetas. Por qué una partícula vive en dos estados pero el gato no puede estar vivo y muerto a la vez.

En el mundo cuántico lucentino, el HLA Alicante puede estar peleando por entrar en playoff y por evitar el descenso al mismo tiempo. Es increíble esa capacidad de estar en dos estados: puedes tener al MVP de la jornada y haber encajado un cuarto desastroso. Puedes tener una de las piezas más cotizadas de la primera FEB y a la vez estar mirando de reojo a la tercera categoría del baloncesto español. Conviven en este club los dos estados: el de gracia, de equipo capaz de pasar como un rodillo por encima de grandes rivales, y el de abulia, sin sangre para pelear por cada balón. Ambos conviven armoniosamente en la cámara de Schrödinger (no sé si con el gato vivo, muerto, o los dos a la vez) y no se materializan hasta que llega cada jornada y nos acercamos a mirar. ¿En qué estado nos encontraremos al conjunto lucentino? ¿En ese estado físico que nos levanta del asiento al ritmo de los triples de King y de Kacinas, al son de los mates de Roger Moute a Bidias, o en fisión nuclear con una radiactividad capaz de aniquilarse a sí mismo cuando más falta le hace ganar…? Si les parece que es difícil entender la paradoja de Schrödinger, no les quiero ni contar la temporada de sorpresas que llevamos. Este sábado, contra Odilo Cartagena, tendremos una ocasión más de destapar la caja de los truenos en el Pedro Ferrándiz para desvelar el misterio del equipo que habría vuelto loco a Schrödinger. Ríanse ustedes de la física cuántica y vengan a ver al Lucentum en casa. Cualquier cosa es posible.

