El Intercity, al borde al abismo

Una semana después de que el Intercity anunciara el plan de viabilidad que utilizará para tratar de convencer a un fondo inversor de que le inyecte 33 millones de euros con la idea de poner en marcha su nuevo negocio musical, la propiedad presidida por Salvador Martí camina directa hacia el precipicio en su vertiente deportiva, por la que el proyecto fue fundado hace ya cerca de ocho años.

El pasado viernes, el conjunto alicantino cayó en el Cerro del Espino (4-1) y, pese a la serie de resultados esperanzadores cosechados a finales de febrero, únicamente se salvará de caer al pozo del cuarto escalón del fútbol español si logra una proeza sin precedentes en la historia de la Primera Federación: remontar siete puntos en las siete jornadas finales del campeonato.

Para eludir un descenso que sería un importante paso atrás para la entidad en sus aspiraciones por alcanzar el fútbol profesional, meta con la que fue confeccionada la plantilla el pasado verano pese al decepcionante rendimiento de la misma, el calendario que tendrá por delante el equipo entrenado por José Vicente Lledó no invita precisamente al optimismo.

CALENDARIO DEL CF INTERCITY Jornada 32: CF Intercity - Antequera CF . Estadio Antonio Solana. Domingo, 13 de abril (19:30 horas)

. Estadio Antonio Solana. Domingo, 13 de abril (19:30 horas) Jornada 33: Villarreal B - CF Intercity. Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Viernes, 18 de abril (20:30 horas)

- CF Intercity. Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Viernes, 18 de abril (20:30 horas) Jornada 34: Atlético Sanluqueño - CF Intercity. Estadio El Palmar. Viernes, 25 de abril (20:30 horas)

- CF Intercity. Estadio El Palmar. Viernes, 25 de abril (20:30 horas) Jornada 35: CF Intercity - Real Murcia . Estadio Antonio Solana. 2, 3 o 4 de mayo (día y hora por confirmar)

. Estadio Antonio Solana. 2, 3 o 4 de mayo (día y hora por confirmar) Jornada 36: CD Alcoyano - CF Intercity. Estadio El Collao. 9, 10 o 11 de mayo (día y hora por confirmar)

- CF Intercity. Estadio El Collao. 9, 10 o 11 de mayo (día y hora por confirmar) Jornada 37: CF Intercity - Hércules CF . ¿Estadio José Rico Pérez?. Sábado, 17 de mayo (19:00 horas)

. ¿Estadio José Rico Pérez?. Sábado, 17 de mayo (19:00 horas) Jornada 38: Yeclano Deportivo - CF Intercity. Estadio La Constitución. Sábado, 24 de mayo (19:00 horas)

De los siete partidos restantes, jugarán frente a dos de los tres primeros clasificados en este momento, afrontarán dos exigentes derbis provinciales y disputarán sobre el verde del Antonio Solana solamente dos partidos (siempre y cuando el Hércules - Intercity de la jornada 37 termine jugándose en el Rico Pérez como pretende el club de negro, que para entonces tiene programadas obras en su estadio).

La buena noticia que el calendario le aguarda al equipo de Alicante reside en el mes de mayo, cuando solamente saldrán de la provincia en el último partido del curso frente al Yeclano Deportivo, en un desplazamiento cómodo al ser inferior a la hora y media de trayecto en autobús. Sin embargo, puede que para entonces el destino del club ya esté definido.

Las cuentas

Con tantos rivales implicados en la melé y todavía siete choques por delante, conocer con exactitud el número de puntos que debe sumar el Intercity para lograr una salvación que se antoja como utópica es impredecible. Sin embargo, el historial de la categoría y la tendencia de esta temporada marca que la permanencia rondará entre los 43 y los 45 puntos. Los del Antonio Solana suman 28, por lo que para obtener alguna opción de evitar la hecatombe deberán ganar, al menos, cinco de los siete partidos restantes.

Clasificación del grupo 2 de la Primera Federación tras la disputa de la jornada 31. / INFORMACIÓN

Una racha a la que incluso el propio Lledó dudó si aferrarse o no en sala de prensa, tras la derrota en Madrid. "Tenemos que hacer casi pleno de victorias y no hemos tenido una racha así de importante en toda la temporada... pero evidentemente vamos a trabajar por intentarlo hasta que queden opciones matemáticas. Nos queda que en casa estamos compitiendo bastante bien. Vamos con la ilusión de intentar conseguirlo hasta el final", aclaró el técnico del Intercity en unas declaraciones propias de un entrenador que es consciente de que tiene pie y medio en la Segunda RFEF... si es que no tiene ya los dos.

Suscríbete para seguir leyendo