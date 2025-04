El Lucentum rompe su vínculo con el Intercity

Fin de lo que se dio en llamar "Una unión para la historia". Cuatro años después de que Lucentum e Intercity ligaran sus destinos por un presunto beneficio recíproco que iba a contribuir al crecimiento de ambos proyectos deportivos, cesa el vínculo entre ambos de manera súbita. La razón esgrimida para justificar la extinción: el incumplimiento reiterado del contrato sellado el 4 de noviembre de 2021 por parte de la sociedad futbolística bursátil. No hay vuelta atrás. Los patronos de la entidad, Daniel Adriasola, Miguel Médicis, Victoria Puche y Salvador Martí tienen cerrada una reunión este miércoles, a las 13:30 horas, en una notaría de la capital, para poner fin al acuerdo y que este deje de estar vigente la temporada que viene.

El HLA Alicante se ha hartado de esperar la inyección de liquidez prometida por el CF Intercity SAD para cubrir el presupuesto del primer equipo y sufragar los avales federativos obligatorios para poder competir en la segunda categoría del baloncesto nacional. Desde que se suscribió el convenio no se ha concretado ni una sola vez íntegramente. Los dos primeros años se hizo de forma parcial; el curso pasado se incrementó la cantidad sin llegar, ni de lejos, a cubrir lo comprometido; y esta no se ha producido ni un solo ingreso de lo presupuestado por las dos partes.

Anuncio público del acuerdo de "fusión" entre la Fundación Lucentum y el CF Intercity en 2021, en Alicante. / Alex Domínguez

El coste de la primera plantilla ronda los 900.000 euros y los avales federativos en torno a los 150.000. Sin la aportación a la que se comprometió el Intercity, el descubierto es flagrante, de ahí que desde el club de básquet se haya decidido finiquitar legalmente una relación en la que nada de lo aprobado originalmente ha cristalizado. En las dos primeras campañas, las del estreno de Daniel Adriasola al frente de la Fundación tras la salida de Toni Gallego para ejercer como CEO de la SAD que controla Martí, el ahora concejal de Deportes, hasta entonces máximo dirigente lucentino, se encargó de mediar para que el vínculo no se quebrara.

Sin intermediación posible

Ahora esa intermediación ya no es efectiva y la directiva del HLA Alicante se ve forzada, según ha podido saber este periódico, a seguir adelante con la gestión desligada definitivamente de la entidad de negro tras sentir que, lejos de lograr el beneficio aventurado en la "fusión", esta le ha resultado perjudicial a muchos niveles, según las fuentes consultadas por este diario. El malestar se ha ido macerando a lo largo de los años, pero ha alcanzado su punto más álgido, de no retorno, este mismo ejercicio. Prueba de ello es que el propio Salvador Martí no ha asistido a ninguno de los partidos de casa del equipo que ahora entrena Rubén Perelló, en el Centro de Tecnificación.

Los patronos lucentinos propondrán ante notario la nulidad del contrato por el incumplimiento sistemático del mismo. Se someterá a votación y presumiblemente se producirá un empate a dos, dado que la señora Puche, que este curso solo ha acudido una vez al pabellón, es afín al máximo responsable de la SAD controlada por el impulsor del proyecto musical Alicante Park. En ese caso, es el voto de calidad del presidente el que decide, o sea, el de Adriasola, que según ha podido averiguar este medio prefiere continuar adelante en solitario antes que seguir ligando el destino de la Fundación Lucentum al CF Intercity SAD.

La única posibilidad de que el desenlace del cónclave no sea disruptivo y concluya con la separación definitiva de ambos proyectos es que la entidad de negro satisficiera toda la deuda acumulada en las próximas horas, algo que no espera nadie en el Lucentum por la evidente falta de sintonía que reina entre todos desde hace muchos meses. Ni siquiera han sido periódicas las reuniones de trabajo necesarias para el desarrollo de un proyecto aparentemente conjunto. La última se produjo en enero y de ella no se extrajo nada productivo. La solicitud de nuevas fechas para programar encuentros no ha tenido respuesta nunca... hasta este miércoles, en que se escenificará el divorcio definitivo y la separación de Intercity y Fundación Lucentum para que cada uno siga por su camino.