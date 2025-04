Un pésimo segundo cuarto sentencia al HLA ante Obradoiro (82-70)

El HLA Alicante cae en el Multiusos Fontes do Sar ante el Monbus Obradoiro por 82-70 en un partido que se decidió en el segundo cuarto. Los gallegos entraron en éxtasis, no fallaban y llegaron a ponerse treinta puntos arriba. Los alicantinos tiraron de carácter y de orgullo para maquillar el resultado y buscarán ante Movistar Estudiantes la victoria de la tranquilidad para dejar de coquetear con el descenso.

El conjunto alicantino llegaba al encuentro con el objetivo de seguir la escalada en la clasificación y luchar por los “play-offs”. Tras tres victorias consecutivas, viajaban hasta Santiago de Compostela para enfrentarse al quinto clasificado de la Primera FEB. El Monbus Obradoiro también llegaba al encuentro en un estado de forma bestial, con nueve victorias seguidas.

Arrancó el partido con la primera posesión para los alicantinos tras ganar el salto inicial. Los locales empezaron más metidos que los visitantes, prueba de ello fue el 5-0 inicial. La defensa local ahogaba al HLA y tenía que ser King quien abriese la lata. Mwema cogió las riendas del equipo y con dos triples ponía a Alicante por delante por primera vez. Las alternancias en el marcador se sucedían y las defensas mandaban más que los ataques. El primer cuarto acabó con poco ritmo y con un un cinco de ocho en triples, los locales se marchaban al primer entreacto venciendo de dos, 21-19.

Jean-Mark Mwema intenta un triple en el partido de este martes. / HLA

El segundo cuarto arrancó con una salida en tromba de los gallegos. Un festival de triples y juego ofensivo abrió un parcial demoledor para los locales de 12-0. Más de tres minutos tardó Alicante en meter la primera canasta, obra de Kacinas. No fallaban los gallegos y la renta no hacía más que aumentar en el marcador. Sin capacidad de respuesta, el HLA veía como su rival se marchaba en el marcador peligrosamente. Perelló se vió obligado a parar el partido varias veces y el parcial del cuarto arrojaba un sonrojante 20-4. Intentaron reaccionar los visitantes con un mini parcial de 0-5 que frenó Félix Alonso con un tiempo muerto. Nada más y nada menos que un 11 de 17 en triples llevaban los gallegos y el partido se marchó al descanso con 49-30 en el marcador. 19 puntos abajo el HLA y mucho que corregir de cara a la segunda mitad.

La primera posesión del cuarto fue para Alicante a la busca de un milagro que pudiese darle la vuelta al marcador, difícil tarea. A los visitantes, desquiciados a más no poder, no les salía nada. Una técnica a Perelló empeoraba aún más la situación. Monbus Obradoiro no fallaba y seguía aumentando las distancias. Con un 57-30 se conseguía la máxima ventaja del partido y la sensación era que aún se podría elevar todavía más. Se gustaban los locales y seguía la renta de 27 puntos. El ritmo bajó, Perelló buscaba alternativas para maquillar el marcador y probó una defensa zonal, de poco sirvió. 70-43 terminó el cuarto con una ventaja apabullante de 27 puntos.

Arrancaba la operación maquillaje en el Multiusos Fontes Do Sar y así fue. Los alicantinos se presentaban en el último cuarto con el partido decidido, pero con el objetivo de que la derrota no fuese tan abultada. Adrià Rodríguez llegó al rescate y se echó el peso del equipo a los hombros. El HLA demostró carácter y redujo las diferencias. La defensa en zona de Perelló empezaba a funcionar, pero lo hacía muy tarde. Se reducía la diferencia a trece puntos. En un último cuarto sin historia, el HLA demostraba carácter y maquillaba el resultado para que la derrota no fuese lo abultada que parecía ser. 82-70 fue el resultado final del partido.

Dos cuartos le bastaron al Obradoiro para sentenciar el choque y seguir situado en posiciones de privilegio. El Lucentum buscará ante el Movistar Estudiantes el próximo fin de semana una victoria que le de matemáticamente la presencia en la Primera FEB otra temporada más.

FICHA TÉCNICA Monbus Obradoiro 82 (21 + 28 + 21 + 12) HLA Alicante 70 (19 + 11 + 13 + 27) Monbus Obradoiro: Andronikashvili (0),Davison (6), Galán (12), Brodziansky (6), Micovic (15), Jiménez (2), Faggiano (10), Arroyo (11), Quintela (3), Barcello (5), Muñoz (6) y Stevic (6). HLA Alicante: King (4), S. Aris (4), Mwema (9), Bressan (6), Adrià Rodríguez (13), Rosa (2), Larsen (14), Rosello (0), Kacinas (12) y Álex López (6). Árbitros: Germán Morales Ruíz, Eva Areste Giralt y Juan Gabriel Carpallo Miguélez Marcador por cuartos: 1º 21/19 2º 28/11 3º 21/13 4º 12/27 Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31, disputado en el Multiusos Fontes do Sar

Suscríbete para seguir leyendo