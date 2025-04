Gallego niega que tuviera nada que ver con la programación de obras en el Solana

"¿Influyó su condición de CEO en excedencia de CF Intercity en su decisión como concejal de Deportes de programar obras de mantenimiento en el Antonio Solana, con el consiguiente traslado de partidos al estadio Rico Pérez?" La pregunta de Eduardo Rodríguez, concejal del PSOE, dirigida a Toni Gallego, concejal de Deportes, en el pleno ordinario del mes de abril, fue clara, pero la respuesta escueta y sin más explicaciones. El edil finiquitó su intervención con una breve contestación: "La respuesta es muy clara, no, ni realizo programaciones ni por tanto influyo en ninguna condición en ello". No hubo por tanto más explicaciones ni mostró ningún documento sobre uno de los temas más polémicos de las últimas semanas.

"Como concejal de gobierno de este Ayuntamiento debe ser muy transparente en todo este asunto, dado que usted está ligado de manera profesional a este club deportivo y puede haber un conflicto de intereses. No podemos pasar por alto que usted es CEO en excedencia del Intercity y, desde el grupo socialista, en su labor de fiscalización, le venimos reclamando desde hace dos semanas una serie de documentación que usted, hasta el día de hoy, sigue ocultando", dijo Rodríguez en su intervención en el plano dirigida a Toni Gallego. "No ha facilitado el calendario de las actuaciones previstas en el campo de fútbol del Antonio Solana durante el mes de abril y mayo. Tampoco ha mostrado el documento exacto que remitió al Intercity, el que se utilizó ante la Federación Española para solicitar el cambio de partidos ante el Murcia y el Hércules al estadio José Rico Pérez. Y tampoco hemos podido ver el documento que, según ha dicho ahora, ha enviado a la Federación y al Intercity para anunciarles un cambio de postura, que es que sí pueden jugar los partidos en el Antonio Solana", señaló el exjugador del Hércules.

"Y mientras siga usted sin despejar todas las dudas, señor Gallego, seguirán creciendo las sospechas. Y digo sospechas porque la idea inicial era cambiar el sistema de iluminación del Antonio Solana durante el mes de mayo, coincidiendo con los partidos del Intercity-Murcia y el Intercity-Hércules. De esa forma, se pretendía desplazar los dos partidos al estadio José Rico Pérez, una ubicación que permitía hacer dos taquillas fantásticas, que vamos a calcular en, por ejemplo, 300.000 euros. ¿Saben la taquilla media del Antonio Solana? 1.000 Euros. A partir de aquí se produce el enredo. Infraestructuras le dice al señor Gallego y a toda la prensa que no hay obras previstas en mayo en el Antonio Solana, pero el concejal de Deportes dice que sí, y comunica al Intercity y a la Federación de fútbol esas obras fantasma. Esto salió publicado a nivel nacional. Debido al revuelo generado, usted trató de culpar a los técnicos, pero todos sabemos que hay decisiones que son políticas, y usted es el máximo responsable de su Concejalía".

"Pero esa jugada del cambio del sistema de iluminación en el Antonio Solana no le salió como esperaba, y dijo entonces que lo que se iban a cambiar eran los banquillos y asientos de este campo de fútbol durante este mes de abril, por lo que ya no habría inconveniente en que los partidos se jueguen allí. Lo que no pasamos por alto es que su trabajo ya está hecho y la previsión de los dos taquillazos sigue en pie. Porque hasta el momento, el Intercity mantiene que jugará en el Rico Pérez porque tiene el visto bueno de la Federación. Y aquí es donde hay que poner el refranero a funcionar, que tanto les gusta al señor Villar y a la señora García: la mujer del César además de serlo, tiene que parecerlo, porque es cuando empieza la duda y la sospecha de su actuación", finiquitó Rodríguez en su larga pregunta que obtuvo una respuesta fría y escueta que solo sirvió para seguir generando dudas en el entorno.

La Federación, pese a todo, ha mantenido la celebración de los partidos del Intercity ante el Murcia y el Hércules en el Rico Pérez pese a la insistencia del Ayuntamiento en dejar claro que las obras del Solana se iban a finiquitar en solo cuatro días y que el estadio de Villafranqueza estaba en condiciones de disputar sus partidos.