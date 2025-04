Las siete vidas del Lucentum

¿Qué tienen los gatos para ser los animales más misteriosos y poderosos del universo? Los egipcios los adoraban cual deidades protectoras que cuidaban sus cosechas impidiendo que proliferaran los roedores y las enfermedades asociadas a ellas. Hace más de nueve mil años que se convirtieron en animal de compañía de los humanos, pero aún no tenemos claro quién ha domesticado a quién. Si tienen gatos, no hace falta que se lo explique. No es que el gato viva en casa de ustedes: ustedes viven en casa de su gato. El Instagram de mi amiga Lorena es buena prueba de ello.

La fascinación por los gatos llega incluso al mundo de la ficción. Nuestro imaginario ha conocido al gato Risón, filósofo que conversa con Alicia en el País de las Maravillas, y al maestro Karin en su torre, instructor de Goku en Dragon Ball. Crecimos viendo a Tom y Jerry, hemos disfrutado con el astuto Salem desafiando a Sabrina, la bruja adolescente, y nos resultan muy familiares gatos de culturas tan lejanas como Doraemon y Hello Kitty.

Los poderes mágicos que se atribuyen a estos felinos (como que son capaces de ver el alma de las personas, que son animales diabólicos o que tienen el poder de predecir la muerte en los hospitales) han mitificado su capacidad física de sobrevivir a peligrosas caídas, siempre de pie. En inglés, se dice que tienen nueve vidas. En nuestro país, siete. Y el Lucentum debe de tener algún pariente gatuno, porque parece tener siete vidas también. En sus treinta años de historia, ha vivido ascensos y descensos, algunos tan dramáticos como el de 2013 y las consecuencias que trajo consigo. Resurgió de sus cenizas en forma de Fundación Lucentum, y nos ha dado intensas temporadas hasta la crisis de final de 2024, cuando el equipo tardó tres meses en sumar la primera victoria. Un 0-10 de salida ha hecho peligrar la categoría hasta el día de hoy, en que la permanencia no está matemáticamente asegurada, y ha sumido al club en una tempestad que se llevó por delante al entrenador, a varios jugadores y casi a nuestro principal apoyo reciente, el Intercity, con quien últimamente andamos como el perro y el gato. Pero conociendo la capacidad de resiliencia del Lucentum y de su afición, apostaría a que aún nos quedan más vidas que disfrutar en este mundo del baloncesto, empezando por la aventura de este fin de semana recibiendo en casa al Movistar Estudiantes. A pesar de ir segundo en la clasificación, el equipo colegial ha tenido su propia crisis con el cambio de entrenador y el adiós al ascenso directo. No es, desde luego, el favorito en los playoff (las matemáticas dicen que existe una remota posibilidad de que nos clasifiquemos para ello en la última jornada y juguemos contra el Estu de nuevo). Pero sin hacer más cábalas que las de la permanencia, quiero pensar que sobreviviremos a esta angustiosa e incierta temporada con nuestro espíritu felino. Que seremos capaces de reinventarnos, no con pocos quebraderos de cabeza para los dirigentes del club, hasta volver a caer de pie una vez más. Que ni el gato con botas, ni Garfield, ni Silvestre ni los Aristogatos tienen tantas vidas como nosotros. ¿Les pareció ver un lindo gatito? En efecto. Porque somos el Lucentum de las mil vidas y, una jornada más, hemos venido a jugar. ¡Miau!