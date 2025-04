Tebas dispara con dureza contra el Madrid y Florentino: "Esto no es fútbol, es control de poder"

Javier Tebas ha acudido a la red social de X, más conocida como Twitter, para cargar con dureza contra el Real Madrid y, sin mencionarle directamente, a Florentino Pérez. "Esto no es fútbol, es control de poder", dice el inicio del texto del presidente de LaLiga, cuya animadversión mutua con el presidente blanco es bien conocida.

Tebas recuerda todas las últimas controversias institucionales que ha protagonizado el Madrid en los últimos tiempos, como la ausencia repentina a la gala del Balón de Oro, las críticas a la UEFA o a la RFEF. Todo ello antes de criticar la actitud que está manteniendo en Sevilla, con plantón a los actos institucionales y amenaza de no presentarse a la final de Copa de este sábado.

"Qué piel tan fina. No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol. Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan".

El Madrid ha entrado en cólera tras la rueda de prensa matutina del árbitro de la final, Ricardo de Burgos Bengoetxea, en la que el colegiado bilbaíno rompió a llorar al sentirse acosado en plena campaña de vídeos por parte de Real Madrid TV, y las denuncias de Pablo González Fuertes, responsable del VAR, amenazando incluso con una huelga.