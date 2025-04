El Eón cae y se jugará el ascenso en las dos próximas jornadas

El Horneo Eón no pudo con el filial del Barcelona (36-34) y se jugará el ascenso en las dos últimas jornadas ante la Fundación Agustinos en casa y ante el Burgos fuera. Nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que estaba todo hecho y, como en toda guerra, hay batallas que se pierden para coger más fuerza e impulso. Esta vez en la ciudad condal cayó cruz, pero esta guerra sigue de cara para un Eón que no tuvo su mejor tarde.

Golpeó primero el filial culé, pero el Eón logró remontar antes de terminar el primer parcial. Sin embargo, en el segundo, el Barça puso las tablas en el marcador. Un empate que deshizo Torriko desde los siete metros. Parecía que el Eón podía hacerse con el control del partido, pero un equipo como el Barça es difícil de domar. Así pasó que, en cada intento de distanciarse en el marcador, aparecía el conjunto local para impedirlo. Sobre todo, al aprovecharse de los rebotes y de los amplios espacios que dejaba la defensa. Los de Latorre ponían todo su empeño en romper el partido pero no estaba siendo la mejor tarde de cara a portería.

Por fortuna, en el tramo final de este primer tiempo, era Barça quien no se encontraba en su juego ofensivo que, se encontraba además con Lorenzo que, sumado a los tantos del equipo, se llegó al descanso con un ajustado 18-20 en el marcador.

Tras el paso por vestuarios, siguió la misma tónica con un encuentro bastante ajustado. Si bien los de Latorre podrían llevar más del único tanto de diferencia, las imprecisiones de cara a portería le privaban de ello y vieron como el Barça Atlètic lograba darle la vuelta al marcador con un tanto desde los siete metros.

Cambio de guion

Insistía el Eón , pero la pelota no terminaba de entrar. Cuando no era el portero rival, eran los palos. No eran sin duda los mejores minutos del equipo que, con un juego ofensivo y defensivo impropio de él, al igual que los lanzamientos de siete metros, y vio como el conjunto culé se ponía 3 arriba cuando se llegaba al ecuador de la segunda mitad.

Y más grande se hacía el meta local al parar hasta 3 ocasiones del Eón seguidas, así como otros dos siete metros. Y es que, aunque poco a poco el equipo se rehacía en defensa y recuperaba balones, lo más importante, que eran los goles, no parecían querer llegar esta tarde de sábado.

Cuando parecía que se ponía cuesta arriba con 4 tantos de diferencia y la exclusión de Ander a falta de 3 minutos para el final, el equipo reaccionó para acercarse poco a poco en el luminoso. Pero cuando parecía que podía lograr llevarse los puntos, volvió a chocarse con el portero rival y, sin tiempo para más vio como sonaba el pitido final y con un ajustado 36-34 final, se quedaban en Barcelona más que dos puntos.

Próximo partido

Con este resultado, el Horneo Eón Alicante se mantiene líder de la clasificación con 45 puntos. Pero con la victoria del ID Energy Caserío de Ciudad Real, la distancia entre ambos es de dos puntos y con cuatro puntos aún en juego para el final de la liga. El Burgos juega este domingo ante el Cisne y si gana entrará en la pelea por el ascenso directo La próxima jornada el equipo recibe en el Pitiu Rochel a la Fundación Agustinos Alicante el sábado 26 de abril a las 19:00 horas en horario unificado.

FICHA TÉCNICA

Barça Atlètic (36): Pau Hernández, Óscar Grau, Roger Giner (4), Jaume Pujol (3), Joan Blanco (5), Oriol San Felipe, Mikael Lopes (4), Pol Quiroga, Jan Blas (1), Josep Armengol (1), Manuel Ortega (3), Yanis Dury (4), Alex Ugalde (4), Quim Rocas (1), Guido Bayo (2), Ezequiel Conde (4).

Horneo EÓN Alicante (34): Karlos Rubio (2), Ander Torriko (11), Gabriel Navarro (2), Lorenzo Poyato, James Parker (6), Carlos Fernández, Julen Urruzola, Xabi Barreto (5), Alberto González (2), Didac Talens, Diego Vera, Josu Arzoz (4), Agustín Forlino, Aarón Gutiérrez (2), Darko Dimitrievski, Cauê Martins.