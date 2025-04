Ángela Martínez: "Es la mejor carrera que he hecho en toda mi vida, todo me salió bien"

Ángela Martínez Guillén (Elche, 21 años) se consagró el pasado viernes en la elite de la natación mundial al conquistar una histórica medalla de oro en la Copa del Mundo en aguas abiertas celebrada en Ibiza. Para la ilicitana, que representó a España en los pasados Juegos de París 2024, supone el mayor éxito de su carrera y se une a los dos grandes podios internacionales conseguidos en 2024: el bronce logrado en la Copa del Mundo de Soma Bay, Egipto, y el oro obtenido en la Copa de Europa de Piombino, Italia. Además, se convirtió también en Campeona de España.

Ángela Martínez logra un oro histórico en la Copa del Mundo de aguas abiertas celebraza en Ibiza. / @YASMINARTVISUALPHOTOGRAPHY

«Sin duda ha sido mi mejor carrera de siempre. Y no sólo por el oro. Empecé fenomenal, pero, además, tuve buenas sensaciones durante toda la prueba; me mostré regular y sin altibajos; me avituallé bien; tomé buenas decisiones…», explicaba la nadadora en declaraciones al Proyecto FER, del que forma parte un año más.

Tras el histórico papel de Ángela Martínez en la segunda parada de la Copa del Mundo en Ibiza, la próxima cita del circuito será en Setúbal (Portugal), los días 14 y 15 de junio, donde continuará la lucha por los puntos en la clasificación general de la Copa del Mundo 2025.

Copa del Mundo

La Copa del Mundo celebrada en Ibiza presentaba un cartel de lujo. Aunque había alguna ausencia de consideración, la nómina de participantes era más que respetable. Sin ir más lejos, compitieron cuatro nadadoras que lograron diploma (es decir, acabaron entre las ocho primeras) en los Juegos Olímpicos de París. Ocho meses después, la deportista FER se tomó la pertinente revancha. Ángela se impuso a rivales tan cualificadas como la húngara Bettina Fabian, como las francesas Ines Delacroix o Carolina Jouisse, como la italiana Ginevra Taddeucci, o como la brasileña Ana Marcela Cunha. La victoria llegó tras un desenlace no apto para cardíacos. Tras casi dos horas de travesía, la nadadora ilicitana, un torbellino, llegó a meta con tan sólo dos segundos de ventaja sobre la segunda clasificada y cuatro con respecto a la tercera plaza. Su explosivo y poderoso final resultó decisivo. Ángela Martínez ya se ha asegurado su billete para el Campeonato del Mundo (mediados de julio en Singapur):«La clave fue empezar bien, empezar delante, estar con las mejores desde el principio. Nunca había tenido un inicio tan bueno. Fue clave», explica la ilicitana que en Ibiza: «El segundo día más feliz de mi carrera tras mi debut en los Juegos Olímpicos de París. Ganar una Copa del Mundo en tu país, es lo máximo».

La Copa del Mundo celebrada en Ibiza presentaba un cartel de lujo. / @YASMINARTVISUALPHOTOGRAPHY

Tras el oro en Ibiza, Ángela sabe que sus rivales estarán ahora muy pendientes de ella: «Ello me genera, a partes iguales, ilusión y respeto. Vamos a ver qué tal se nos da la próxima gran competición, el Campeonato de Europa, a finales de mayo en Croacia».

Pese a que es la disciplina que más alegrías le ha dado hasta ahora, Ángela Martínez no piensa especializarse de momento al cien por cien en aguas abiertas y por tanto, no ‘abandona’ la piscina:«No es mi intención. Me gustaría compaginar las aguas abiertas y la piscina, ya que son complementarias y me pueden permitir ser mejor en ambas modalidades. Y mi deseo es disputar ambas especialidades en el Mundial de Singapur. No obstante, yo aceptaré lo que la Federación y los técnicos decidan y me asignen».

La prueba de Knockout por primera vez en una Copa del Mundo

El sábado, la segunda jornada de la Copa del Mundo en Santa Eulària des Riu, arrancó con el nuevo formato de 'Knockout' (3 km), que se estrenaba por primera vez en una cita de estas características y que se podrá ver de nuevo en los Mundiales. Ricardo Barreda, responsable del Área de Natación y de Aguas Abiertas de la Federación, explica así su funcionamiento: "Consiste en un 3000, pero partido en tres distancias: 1500, 1000 y 500. Se hace por rondas eliminatorias. En la primera ronda de 1500, de todos los inscritos, solo veinte acceden a semifinales". Un formato de competición que espera llegar para quedarse.

En la categoría femenina, la primera ronda metió en semifinales a Paula Otero y Clara Martínez de Salinas y en la segunda logró clasificar la campeona del viernes, Ángela Martínez. Tras diez minutos de espera, arrancó la semifinal con tres españolas entre las 20. Clara se quedaba fuera y llegaban a la final Ángela y Paula. La última ronda es sin duda la más emocionante y rápida. La alemana Lea Boy (5:18.50) estuvo fuerte desde el inició y logró marcar distancia con sus rivales, llegando más de tres segundos por delante de la húngara Bettina Fabian (5:22.10) y la japonesa Ichika Kajimoto (5:22.20). Paula Otero (5:33.70) llegó en séptima plaza y Ángela Martínez (5:33.80) en octava.

Paula Otero habló sobre este formato de prueba. "Sabíamos que iba a ser algo totalmente diferente y así ha sido. Hay que estar todo el rato a tope y regular el descanso, porque cada vez ha sido menos. Me ha gustado, ha sido bastante divertido", aseguraba. La gallega se llevó el triunfo en el Campeonato de España Absoluto de Knockout.

En la categoría masculina, los españoles no lograron pasar el corte. El nadador Alberto Martínez 'Maki', olímpico en Tokio 2020, disputó su último torneo, cerrando una etapa de su vida llena de esfuerzo, pasión y orgullo. El nadador cartagenero era especialista en la modalidad de aguas abiertas y ha sido una referencia para UCAM Cartagena además de campeón de España en varias ocasiones. Su despedida marca sin duda el final de una época en la natación masculina. En cuanto a las clasificaciones, la victoria fue para el alemán Oliver Klemet (4:50.50), seguido del húngaro David Betlehem (4:51.60) y el francés Marc-Antoine Olivier (4:53.50). El campeón olímpico Kristof Rasovszky tuvo que conformarse con la cuarta plaza. Mario Méndez fue el primero de los españoles y se hizo con el Campeonato de España Absoluto.