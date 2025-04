«Nunca tuve un accidente tan fuerte, por suerte salió bien»

Marta García, piloto de Dénia de 24 años, tras correr en la Formula Europea Regional con Iron Dames, este año se ha enrolado en las carreras por relevos con el objetivo de llegar a las Le Mans Series. Comparte coche con Vanina Ickx de 50 años, hija del expiloto de Fórmula 1 Jacky Ickx, ganador de hasta 8 grandes premios entre 1968 y 1972, algunos con Ferrari.

Pregunta: Lo primero, ¿cómo está después del accidente en la primera prueba en Montmeló? Un susto, y de los gordos...

Respuesta: La verdad es que sí. Fue bastante caótico. No pasó nada grave, pero el golpe fue fuerte: fueron 21G. Me golpeó por detrás. El piloto intentó cambiar de trayectoria, no sé si quería adelantar, me giró, golpeé contra las ruedas, la barra, y el muro me escupió a la pista. Me quedé en mitad de la pista viendo venir al resto de coches. Suerte que no me dio ninguno.

Marta García sufrió un espectacular accidente. / LE MANS SERIES

Además, tuvo problemas para abrir la puerta y salir del coche.

Intenté abrir la puerta, pero no podía. Me di cuenta de que había fuego dentro del coche. Fueron unas conversaciones por radio bastante intensas, la verdad. Luego vinieron los comisarios de pista. Uno de ellos intentó abrir, pero no pudo. Le hice una seña para que lo intentara por la del copiloto; tampoco pudo a la primera, pero luego sí. El problema es que ya estaba entrando humo, y lo importante era no inhalar nada.

¿Recuerda haberse visto en una situación así antes?

A mí nunca me había pasado un golpe tan fuerte después de tantos años. Puede pasar. Un poco aparatoso, pero al final es algo inherente a las carreras. Es un riesgo que asumimos. Dentro de lo que cabe, para haberte pegado una buena leche, quedarte en mitad de la pista y que el coche se te prenda fuego... salió todo muy bien. Al final, contenta.

Fue un minuto y pico de angustia. Estas cosas, ¿cómo se entrenan? ¿Vio venir el accidente?

Estas cosas no se entrenan, es imposible. Obviamente, como piloto sabes que es un deporte de riesgo y puede pasar cualquier cosa. Es una situación de supervivencia que no se entrena. En el momento que te pasa, lo ideal es mantener la calma. Pero no podía abrir las puertas y veía que había fuego... El estrés es muy alto porque no sabes cómo vas a salir de ahí. Pero a la vez lo piensas…

¿Los comisarios y medios estuvieron a la altura en Montmeló?

Sí. Yo pensaba que podría abrir la puerta, y estaba consciente todo el rato. Pero cuando vi que no, llamé por radio para que viniera alguien ya. A mí se me hizo bastante largo, pero tampoco tardaron tanto. Doy las gracias a los comisarios de pista de la curva 10 de Montmeló, que pudieron abrir la puerta.

¿La sanción que le cayó en carrera al otro piloto, Eliseo Donno, de AF Corse, hace justicia?

No. No le cayó nada, un stop and go. Cuando me subí a la ambulancia, la carrera seguía. No sé cuánto tiempo fue, lo hizo y no sé cómo acabó. Pero yo creo que en una situación así, cuando provocas un accidente de esa magnitud... No es un incidente de carrera, que en ese caso te lo puedo comprar. Pero si lo has provocado tú, por un error tuyo o lo que sea...

Marta García compite con el equipo Iron Dames. / IRON DAMES

¿No ha habido disculpas del piloto, del equipo...?

El piloto se disculpó a través de WhatsApp. (Silencio) A mí eso ya me da igual. Es más lo que pueda hacer la FIA, que no ha movido nada.

Después del accidente estuvo en la UCI, y en el hospital del sábado hasta el martes, que recibe el alta. ¿Tiene alguna secuela?

A la UCI te mandan por protocolo, pero estaba consciente en todo momento. Cuando tienes un accidente así, te llevan a observación por si ven algún síntoma más. Pero yo estuve bien todo el rato. Estoy bien, no tengo ninguna secuela. El fin de semana siguiente ya estaba en la NASCAR Europea en el Circuit Ricardo Tormo entregando un premio.

Era la primera carrera del calendario de la Le Mans Cup, y además lideraba en su categoría.

Sí. Salió la otra piloto, la belga Vanina Ickx la primera hora, hizo buen trabajo y dejó el coche segundo. Hicimos el cambio, fue mi primer relevo. Salí con muchos nervios también, motivada. Correr sola es diferente que hacerlo en equipo, pero también mola. En la curva 1 hasta meta iba a salir el safety car para relanzar la carrera. Iba primera de mi categoría y justo en esa vuelta pasó todo. Íbamos líderes; no lo sabía en ese momento, me lo dijo la ingeniera después.

Lástima empezar así...

Fue mi primera carrera del año, de las seis que hay, y para el equipo había sido muy satisfactoria la semana, estaba saliendo muy bien. Sin el accidente, y una hora más de carrera, no digo ganar, pero sí que podíamos haber hecho podio. Un fin de semana para recordar en el buen sentido.

En Le Castellet, esta semana, a quitarse la espina y poder correr esa hora que le faltó en casa.

Vamos a trabajar como hasta ahora. Desde el jueves tenemos entrenamientos hasta la carrera del sábado. Trabajar para ser lo más rápidas posible, que salga una buena qualy, y que en carrera todo vaya bien y salga todo en orden.

¿Cómo contacta este equipo con Marta García y cómo pasa de monoplazas a GTpor relevos?

Estoy con Iron Dames desde el año pasado, un equipo potente que también está en el WEC. Soy parte de ellos y me han puesto en este proyecto para este año, que es la Le Mans Cup. Es para preparar el salto, si se da, a las Le Mans Series, WEC o IMSA. Convertirme en piloto profesional es mi objetivo. Somos el único equipo femenino, aunque hay alguno mixto también.

¿Sigue la F1 Academy como primera campeona que fue?

No la veo mucho. Si la veo es porque sigo a alguna conocida. La F1 sí que la sigo, no todas las carreras por temas de calendario. Ahora con McLaren al nivel, y Verstappen, creo que está muy interesante.