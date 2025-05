La hecatombe defensiva del Real Madrid: seis lesionados, un solo central apto y tres operados en dos días

Tres operaciones en dos días. Este dato resumen la esperpéntica situación que atraviesa un Real Madrid que ha completado la temporada más infausta de su historia con más de 60 lesiones en una temporada 2024-25 que será recordada por la desgracia que ha perseguido especialmente a la defensa blanca. No es la primera campaña que le ocurre, porque ya en la anterior cayeron Courtois, Militao y Alaba con los ligamentos cruzados. Pero en este final de curso Carlo Ancelotti se está encontrando con verdaderos problemas para armar una defensa fiable que conformará en estos partidos de Liga que le restan retrasando a Aurelien Tchouameni para jugar de central junto al canterano Raúl Asencio, mientras en la derecha improvisa con un Lucas que ha parcheado el carril todo el año, y en la izquierda apostará por el único zurdo que le resta sano, Fran García.

Los blancos pagan la exigencia de los 57 partidos que han jugado, llegarán a 62 sin contar el Mundial de Clubes, lo que ha mantenido la enfermería llena desde el primer día hasta el último. No obstante, estos últimos días han sido especialmente duros para Ancelotti, que en las dos últimas semanas ha perdido a Camavinga, Rudiger, Alaba y Mendy para lo que resta de temporada. No hay ningún equipo en las cinco ligas más potentes de Europa con una defensa tan castigada como la del Real Madrid, donde el italiano alineará una línea defensiva formada por cuatro jugadores que no estaban llamados a principios de temporada a ser titulares en esas posiciones.

Alaba y Tchouameni se saludan antes de un partido del Real Madrid en esta temporada / Real Madrid

Seis lesionados

DANI CARVAJAL: El lateral derecho sufrió una gravísima lesión de rodilla durante un partido contra el Villarreal el 5 de octubre de 2024. Se le diagnosticó una rotura del ligamento cruzado anterior, una rotura del ligamento colateral externo y una rotura del tendón poplíteo en su rodilla derecha. Después de ser operado ha iniciado una recuperación que el madrileño espera que le permita jugar en el Mundial de Clubes, pero desde los servicios médicos del club se lo toman con calma por la gravedad de la lesión que sufrió.

EDER MILITAO: En la jornada 13 el central sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha. El brasileño, que se había producido la misma lesión un año antes en la otra rodilla, quiere forzar para estar en el Mundial de Clubes, pero el club no quiere forzar más y prefiere que se recupere completamente tras dos lesiones muy graves.

ANTONIO RUDIGER: El central alemán fue intervenido este martes con éxito de una rotura parcial en el menisco externo de su rodilla izquierda que le mantendrá de baja entre seis y ocho semanas. El club tratará de recuperarlo para el Mundial de Clubes, sabiendo además que no podrá jugar ningún partido de Liga al ser sancionado con seis partidos de sanción por intentar agredir a De Burgos Bengoechea en la final de la Copa del Rey.

DAVID ALABA: El austriaco, que ha jugado de central y de lateral izquierdo, ha sido operado este miércoles de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, por lo que tampoco volverá a jugar esta temporada. El defensa se pasó año y medio fuera de los campos de juego tras romperse los ligamentos cruzados y regresar en febrero a los terrenos de juego. Desde entonces no ha tenido continuidad por las molestias y su falta de ritmo que le ha impedido jugar con normalidad.

FERLAND MENDY: El lateral zurdo francés fue operado este miércoles tras romperse el tendón del recto anterior del cuádriceps. Se estima que el periodo de baja de la lesión del lateral se prolongará durante los dos próximos meses, por lo que ni Ancelotti ni Solari, que se hará cargo como técnico interino en el Mundial de Clubes, podrán contar con sus servicios.

EDUARDO CAMAVINGA: El francés, que también ha actuado como carrilero izquierdo en la zaga madridista, sufrió en Getafe una rotura completa del tendón del adductor izquierdo. El periodo de baja estimado es de tres meses, por lo que se ha despedido definitivamente de una temporada aciaga en la que arrancó lesionado sin poder jugar y ha acabado de la misma forma tras esta inoportuna lesión que le dejó además fuera de la Copa del Rey, para la cual Carlo Ancelotti tenía previsto alinearlo como lateral zurdo para frenar a Lamine Yamal.

MADRID, 16/04/2025.- El defensa del Real Madrid, Raul Asencio, golpea el balón ante el centrocampista español del Arsenal, Mikel Merino, durante el encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Arsenal juegan hoy miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Mariscal. / Mariscal / EFE

Cuatro supervivientes

LUCAS VÁZQUEZ: La lesión de Carvajal le ha dado un protagonismo inesperado al gallego, que ha jugado 3061 minutos en 47 partidos, el número más alto de encuentros desde que llegó al Real Madrid hace diez años. El de Curtis lo ha pasado mal en el carril derecho donde se han notado sus carencias defensivas ante extremos puros, además de los 33 años que le hacen perder velocidad.

RAÚL ASENCIO: El central canario se ha ganado la titularidad este accidentado año con su velocidad en el cruce y su carácter. En los últimos partidos se le ha visto bajar algo el nivel, pero el canterano ha sido la referencia defensiva del equipo en los 2753 que ha completado durante los 37 partidos en los que le ha alineado Carlo Ancelotti. Su buena temporada le ha llevado a ser convocado por Luis de la Fuente para la selección, aunque no llegó a debutar.

JESÚS VALLEJO: El central maño solo ha disputado 10 minutos este curso, en el encuentro de Liga contra el Alavés el pasado 24 de septiembre en el Bernabéu. Vallejo saltó al campo por petición popular cuando el Madrid mandaba cómodamente en el marcador (3-0). Los gritos de "¡Saca a Vallejo, saca a Vallejo!", ablandaron a Ancelotti, que le dio entrada. Y su entrada casi le cuesta el triunfo a los blancos, que acabaron pidiendo la hora con dos goles del Alavés en el tramo final. No cuenta para Carletto.

FRAN GARCÍA: El carrilero zurdo llegado del Rayo le ha disputado la titularidad a Mendy, aunque Ancelotti ha dejado claro que no confía en él en defensa. La apuesta por la titularidad del francés en la final de Copa, en la que solo jugó ocho minutos antes de lesionarse, dejó en mala posición a García. Aún así, Fran acumula 2.433 minutos en 42 partidos en los que ha ofrecido buen rendimiento ofensivo y ha dejado muchas dudas defensivas.