El Alcoyano se presenta en Sanlúcar con el agua al cuello

El Alcoyano se presenta este sábado (18 horas) en Sanlúcar para medirse al Atlético Sanluqueño con el agua al cuello y obligado a ganar para seguir manteniendo viva la llama de la permanencia en Primera Federación. A los de Luis Miguel Garrido solo les vale la victoria, puesto que el empate y, por supuesto, la derrota les condenaría al descenso, no de una manera matemática, puesto que todavía quedarían tres jornadas por jugarse, pero sí virtualmente.

Actualmente son penúltimos y tienen la salvación a cinco puntos, por lo que la situación es límite y tampoco la dinámica ayuda a ser optimistas, con cinco partidos seguidos sin ganar y un empate como mejor resultado. A todo ello, la historia tampoco ayuda, puesto que el Alcoyano nunca ha ganado en El Palmar y acumula dos derrotas y un empate.

Para este vital encuentro, Garrido cuenta con toda la plantilla disponible y el posible once puede estar integrado por Jaume Valens, en portería; Javi Antón, Pichu Atienza, Primi y Farru, en defensa; Pastrana, Imanol, Undabarrena y David Velázquez, en el centro del campo; Dani Molina y Mario Losada, en ataque.

Las palabras de Garrido

El técnico del Alcoyano, Luis Miguel Garrido, señaló que está convencido de las opciones de seguir en Primera Federación, ya que aseguró que siguen dependiendo de ellos mismos. "Parece que los astros están alineados de tal manera para que nos salvemos", afirmó el vallisoletano, cuarto entrenador de la temporada en el Alcoyano.

Garrido, que se sentará por tercera vez en el banquillo del equipo en su primera experiencia profesional, recalcó que "nos podemos salvar" y mantuvo en la rueda de prensa previa a enfrentarse al Atlético Sanluqueño que "dependemos de nosotros mismos". "Si pasan estas cosas, que seguimos aún vivos, es por algo", indicó el entrenador del Alcoyano, que advirtió que "afrontamos este partido pensando al revés que ellos, que podemos cogerles y ponernos a un punto".

Garrido reconoció la dificultad de la situación del Alcoyano, penúltimo y a cinco puntos de la salvación con solo cuatro jornadas por delante. "Ahora mismo la bala que nos queda tenemos que gastarla y dar con la diana. Nadie más que nosotros quiere darle la vuelta a la tortilla a esta situación, no por quitar la razón a esos que hablan mal del equipo, sino porque esta plantilla se merece la salvación", aclaró.

Su nombramiento como técnico llegó de manera inesperada tras la dimisión de Vicente Mir después de la presión ejercida por la afición. Garrido ha cogido las riendas del Alcoyano sin ninguna experiencia anterior en un banquillo profesional y con una formación como director deportivo. Pese a que esa primera victoria todavía no ha llegado, el vallisoletano mantiene no estar arrepentido de haber dado este paso. "Si viera que el equipo no trabaja o hay malas caras, entonces sí que pensaría que aquí no quiero estar, pero a mí los jugadores me transmiten confianza y me han acogido de manera fenomenal", concluyó.