Aquel día de agosto de 1963 no cabía un alma en la enorme explanada que se extiende a los pies del Lincoln Memorial de Washington. Miles de personas habían llegado a la capital para marchar en defensa de la libertad y los derechos civiles, especialmente de la población afroamericana. La discriminación y el racismo en Estados Unidos eran clamorosos y hacían necesarias nuevas leyes que acabaran con la segregación y dieran el derecho al voto. El líder más visible de aquel movimiento fue el activista Martin Luther King, que apostaba por la vía de la no violencia para luchar por sus derechos. Y aquel 28 de agosto estaba allí dando un discurso increíble, pero sentía que no terminaba de conectar con la multitud que le escuchaba. Así que Mahalia Jackson, la reina del góspel que estaba a su lado como gran activista, le susurró: “¡Háblales de tu sueño, Martin, cuéntales el sueño!”. El reverendo Luther King no se lo pensó e improvisó uno de los discursos más recordados de la historia política. Aquel speech comenzaba con su ya inmortal “I have a dream” y desgranaba su sueño de una sociedad en la que blancos y negros pudieran convivir en paz, en igualdad, como conciudadanos provistos de los mismos derechos. Su incansable labor por los derechos civiles le valió el premio Nobel de la paz. Y aunque aún estamos lejos de conseguirlo, sus palabras resuenan como manifestación de un anhelo de justicia social, de verbalizar los sueños para poder conseguirlos.

En este microcosmos desde el que les escribo, nuestro equipo multirracial tiene su propio sueño. El mundo del deporte, gran escaparate de valores sociales y posicionamientos políticos, no escapa a sus particulares aspiraciones. Y en el caso del HLA Alicante, hay un deseo que parecía inalcanzable pero que se puede terminar materializando: el playoff. Cuesta incluso pensar que aquel equipo que perdió sus diez primeros partidos de liga sueñe ahora con clasificarse para disputar el ascenso a ACB, pero esas son las cuentas que se hace el Lucentum: ganar a Morón y a Castellón, ambos descendidos, y esperar un tropiezo de Gipuzkoa, a quienes tenemos el average ganado. Y ya más descabellado sería que Cartagena o Tizona perdieran los dos encuentros que restan, pero esa posibilidad también nos clasifica para el playoff siempre que no fallemos en Morón y en el último partido en casa. ¿Les parece imposible? Más difícil era salir de los puestos de descenso en los que anidamos durante 25 jornadas, y aquí estamos, a mitad de tabla. Este HLA Alicante, el de la temporada más loca e imprevisible, nos ha dejado una enseñanza que bien seguro maravillaría a Martin Luther King Jr.: nunca dejes de soñar.

