Llegan los días rosas de Ayuso

Las hojas blancas del calendario de Juan Ayuso se agotan. El ciclista alicantino tiene en el horizonte las páginas rosas de 2025, aquellas que van desde el 9 de mayo hasta el 1 de junio, los días de inicio y fin de la edición número 108 del Giro de Italia, cita clave del año para el de Jávea, que no estará en el Tour de Francia y queda por confirmar (o no) su presencia en la Vuelta a España, ya que el Mundial es otro de sus objetivos del curso.

Ayuso tiene ganas de seguir con su excelente inicio de temporada, únicamente emborronado por el último día de la Volta a Catalunya, cuando a Primoz Roglic le dio por poner el «modo exhibición» y derrotó en el cara a cara al alicantino, que tuvo que doblegarse ante la superioridad de su oponente. El mismo rival le espera en Albania, país donde dará inicio el Giro. No será fácil, pero tanto en la Volta como previamente en la Tirreno-Adriático, que ganó, demostró un estado de forma, colmillo y nivel en todos los tipos de etapa como para tenerle en cuenta.

Además, Ayuso contará en el Giro de Italia con el apoyo de la mejor escuadra del pelotón. El UAE Emirates, sin Tadej Pogacar, le tendrá como su principal activo para subirse a lo más alto del podio en Roma. Eso sí, no será el único posible candidato. En la alineación se espera también al británico Adam Yates, teórico segundo espada para la general. Este no es Joao Almeida, el portugués «compañero» de equipo con el que el javeano ha tenido algún que otro roce y cruce de declaraciones, pero Ayuso tendrá que demostrar en la carretera que los galones de líder los debe llevar él.

Perder no es fracaso

Con 22 años, muy joven en cualquier época del ciclismo menos en la actual, Ayuso trata de quitarse presión en los días previos al inicio de la carrera italiana. «Al Giro hay que ir a ganar, pero si no lo gano no será un fracaso», declaró recientemente en un reportaje para RTVE. «Es un Giro que se me puede adaptar bien a mí, aunque echo de menos una etapa dura en las primeras dos semanas, ya que puede ser una espera muy larga hasta llegar a una de esas jornadas en la tercera semana», agregó.

Tras los tres primeros días en Albania (incluida una contrarreloj en Tirana) y una jornada de descanso y traslado, el Giro aterrizará en Italia el 13 de mayo. En la séptima etapa llegará el primer final en alto serio, un primera categoría. Como apunta el alicantino, el pescado se venderá al final, con cuatro etapas de alta montaña, incluidos los pasos por cimas míticas como el Mortirolo o Sestrière.

Juan Ayuso celebra su victoria en la Tirreno-Adriático / EFE

Regresar a España de rosa será el objetivo de un Ayuso que ya sabe lo que es ganar un Giro, en este caso el destinado para los jóvenes. Lo hizo en 2021, con una superioridad tremenda, en una exhibición que le valió el salto al UAE Emirates a mitad de temporada, tras militar en uno de sus filiales. Ahora no será, ni muchísimo menos, igual de cómodo, pero Ayuso se presenta como la principal baza española para añadir su nombre a los de Alberto Contador y Miguel Indurain en el palmarés del Giro. Llegan los días rosas de Juan Ayuso. Casi 3.500 kilómetros por delante para conquistar una maglia por la que también suspira un esloveno.

