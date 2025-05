Lucía Gonzálvez se proclama campeona de España de 100 km en ruta

Motivada por descubrir los límites de su cuerpo y por vivir la experiencia, arrancó Lucía Gonzálvez la aventura de correr carreras de 100 kilómetros. Fue en la Transilicitana de 2023 y un segundo puesto ovtuvo en su debut. Con tranquilidad y sin dormir mucho afrontaba su primer Campeonato de España.

"Entreno fuerza en el gimnasio y también hago carrera tres o cuatro días a la semana. Había semanas que hacía unos 125 km. Hay mucha gente que suele hacer más, porque piensan que deben acumular y cuanto más mejor. Mi cifra no es tanto comparado con lo que la gente suele hacer, pero no está mal, hay que ir acostumbrando al cuerpo a esa fatiga", explica Lucía Gonzálvez.

La campeona posa con la bandera de España. / INFORMACIÓN

Málaga acogía la prueba nacional de 50 y 100 kilómetros, tanto en categoría absoluta como en máster (veteranos). La prueba arrancaba a las seis y media de la mañana, con una buena temperatura y un ligero viento partían casi 200 atletas. Los especialistas se iban a enfrentar a un trazado de 2,5 km por vuelta, siempre pasando por el estadio Ciudad de Málaga, donde tenían el avituallamiento ofrecido por la organización. Era la primera vez que la ciudad andaluza era sede de esta exigente prueba.

"No me creía que fuese la primera"

"Hay que tener mucha experiencia, muchos kilómetros en el cuerpo y tener cabeza. Tienes que estar preparado a nivel mental y que tu cuerpo esté adaptado", señalaba Lucía Gonzálvez sobre lo que significa afrontar una carrera de tal calibre.

La salida fue conjunta para hombres y mujeres de ambas categorías y ahí estaba metida la ilicitana con un grupo de la categoría de 50. Con un buen rango de pulsaciones pasaban los kilómetros, preocupada por lo que pudiese pasar al llegar al ecuador de la prueba, ya que sus compañeros terminaban ahí. El calor empezaba a apretar y el cuerpo pedía beber.

El podio de la prueba femenina de 100 km. / INFORMACIÓN

Alba María Reguillo tomaba la delantera, pero pasando los 50 km de prueba se tuvo que retirar de la prueba por lesión en la rodilla y ahí cogía el testigo de la primera plaza la ilicitana. "No me creía que fuese la primera", aseguraba Lucía Gonzálvez. Fue quemando vueltas y vueltas en la primera plaza, perseguida por María Mercedes Pila, pero no mostraba signos de debilidad. "Le sacaba una vuelta a la segunda y estaba muy tranquila en mi posición, pero no estaba nada hecho, había que acabarla, porque nadie te asegura nada", opinaba la campeona.

"Cuando me quedaban cinco vueltas llevaba al lado una bici de la organización y me decían que iba primera, pero con el tiempo en el que estaba podía bajar de las ocho horas, que sería algo histórico. Iba fatigada y enfadada porque me iban apretando, pero intente apretar y lo conseguí", se mostraba orgullosa.

En el primer campeonato nacional de su vida consiguió el oro y con una marca histórica. Junto a Estefanía Unzú (7:47:46) en 2024, Mireia Sosa (7:52:51) en 2023 y María Mercedes Pila en 2022 (7:55:55) ha firmado su nombre en la élite del atletismo español.