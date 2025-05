La selección española de Luchas Olímpicas se concentra en La Nucía

La selección española de Luchas Olímpicas ha realizado una concentración de cuatro días en "La Nucía, Ciudad del Deporte" para preparar el Mundial Junior y Absoluto. 50 deportistas y 6 entrenadores sub 17, sub 20 y sub 23 de las modalidades de Grecorromana y Lucha Libre estuvieron concentrados en La Nucía durante 4 días, del 28 de abril al 1 de mayo con sesiones de entrenamiento en el pabellón Muixara.

Una vez más las instalaciones deportivas de "La Nucía, Ciudad del Deporte" han hecho de imán para que la selección española de jóvenes promesas realice una concentración oficial de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes recibieron a la delegación española en el Edifici dels Esports.

Cuatro días

En esta concentración del 28 de abril al 1 de mayo en la Nucía participaron cincuenta deportistas, acompañados por el equipo técnico nacional formado por seis entrenadores. Esta concentración sirvió para preseleccionar al equipo nacional que viaja a Rumanía este mes de mayo para competir en un torneo del que saldrán los deportistas calificados a los Campeonatos de Europa de Luchas Olímpicas 2025, sub 17 en Macedonia y sub 20 en Italia.

Además, otras delegaciones nacionales también aprovecharon estos días de entrenamiento en el pabellón Muixara, tras la finalización del Torneo Internacional Jóvenes Promesas de Luchas Olímpicas que acogió La Nucía.